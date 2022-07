Denne småskumle draugen dukket nylig opp i fjorden utenfor Frosta. Foto: Finn Nilsen

Knipser du et blinkskudd i sommer?

Da vil Frostingen gjerne høre fra deg.

Lokalavisa for Frosta og Åsen tar nå to uker ferie, men vi vil komme med daglige oppdateringer på frostingen.no likevel.

Og skjer det noe der du er, setter vi stor pris på om du sender oss et bilde eller to på frostingen@frostingen.no, eller deler bildet med oss under #frostingen på Instagram.

Dette bildet, av «draugen» som dukker opp av fjorden, har vi fått tilsendt av en av våre lesere. Fotografen Finn Nilsen skriver:

– Det var torden, lyn, kraftig regnskyll og mørk himmel over Frosta forleden dag, og brått dukket draugen opp fra dypet. En skummel opplevelse!

Frostingen takker for bildet og ønsker samtidig våre lesere en riktig god sommer!