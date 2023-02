Siv Tone Faanes blir stadig vekk overrasket med nye gensere strikket av moren sin. - Hun er ei jeg kan snakke med alt om, sier hun. Foto: Hanne Askestad Myraune

I forbifarten: -Hva betyr moren din for deg?

Vi har spurt fire voksne frostinger spørsmålet som kan gi blanke øyne.

Siv Tone Faanes:

–Jeg er veldig glad i mamma. Hun er ei jeg kan snakke med alt om, og så er hun veldig snill. Stadig får jeg nye gensere av henne som hun har strikket til meg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Stig Morten Skjæran. Foto: Privat

Stig Morten Skjæran:

–Mammaen min betyr så mye for meg at jeg til og med har laget et foredrag til ære for henne. Slår du opp ordene kjærlighet, omsorg og bein i nesa i min bok - så får du et bilde av mora mi.

Hilde Augdal. Foto: Hanne Askestad Myraune

Hilde Augdal:

–Mamma er min klippe. Hun vet alt om meg, og er den, i tillegg til mannen min, som kjenner meg aller best. Før passet hun barna våre, nå er det hunden hun passer for oss.

Roald Vang. Foto: Sigfrid Hagerup

Roald Vang:

–Mamma er formann i fanklubben min. Hun er snill, trygg, ukomplisert og omsorgsfull. Alltid engasjert og genuint interessert, uansett hva jeg driver med.

Gratulerer med morsdagen alle mødre!