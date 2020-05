Skjermdump registrering nettsiden: N/A Foto: Skjermdump

Hvordan logge inn på Frostingen

Vi kan vel alle kjenne på litt frustrasjon i forbindelse med innlogginger. Vi har laget en steg-for-steg i hvordan logge seg inn på Frostingen på alle plattformer. Ikke nøl med å ta kontakt ved problemer, du finner kontaktinformasjon her.

Er du abonnent på Frostingen fra før, følg en av disse stegene:

App på mobil eller nettbrett:

Last ned appen på telefonen din fra Appstore eller GooglePlay. Velg saker du ønsker å få varsel om. Lukk.

Trykk på hodet øverst i høyre hjørnet på forsiden. Trykk ”Logg inn”. Helt nederst i innloggingsvinduet finner du setningen ”Er du allerede abonnent, men mangler en konto for å logge inn?”. Trykk på setningen og følg fra trinn 2 som forklart under.

Nettleser på PC:

Trinn 1. Trykk her for å komme til siden for registrering.

Trinn 2. De aller fleste av dere har ikke deres abonnementsnummer, da alle har fått tildelt nye i april. Du kan få tilsendt abonnementsnummeret på SMS om du legger inn ditt mobilnummer under ”Finner du det ikke?”. Ikke alle har oppgitt sitt mobilnummer til oss og vil da få en feilmelding. Da kan du enten sende mail til Kundeservice eller ring Kristin tlf. 74808837.

Før inn abonnementsnummer og din postadresse, trykk opprett bruker. Deretter dukker mailadressen din automatisk opp og du må velge et personlig passord på min. 6 tegn. Om mailadressen ikke dukker opp, skriver du inn den adressen du ønsker å bruke.

Etter endt registrering må du huske å logge inn.

Du er innlogget når du ser navnet ditt under «meny»-knappen og du kan lese alle saker og eavisa.

Du kan ha inntil 5 tilganger samtidig. Når du logger på med nummer 6, blir den eldste tilgangen logget ut. Alle i husstanden må logge seg inn med samme mailadresse og passord.

Ikke abonnent:

Trykk her og velg om du ønsker kun digital tilgang eller digital tilgang inkl. papiravis.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Følg anvisningen.

God lesing og velkommen på vår nye nettside!