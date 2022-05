17. mai ble en skikkelig heldag for Karl Bakken, fra tidlig morgen til sene kvelden. Foto: Janne Hopmo

Hvordan feiret du 17. mai?

Vi har spurt tre frostinger: Fokus på frokost for den ene, full dag for den andre og frivillighet for den tredje.

John Kvam:

John Kvam har spist 17. mai-frokost på Folkheim i mer enn 60 år. Foto: Janne Hopmo

– Jeg starter dagen med frokost på Folkheim. Det har jeg gjort hvert eneste år siden de startet med det på Folkheim. Klang og skolemusikken kom en halvtime tidligere enn de pleier, for de har ikke Solvang lenger. Så da fikk de tid til å spise frokost, det hadde de ikke gjort på tre år, sa dirigenten. Før dro vi til kirka, så skolen. Var ikke i hallen, det var jo ikke lov å kjøre, men jeg så på toget da det gikk opp mot Frostatunet.

Karl Bakken:

Karl Bakken. Foto: Janne Hopmo

Jeg startet dagen på Tautra og Klostergården, som vanlig. Først med frokost, så med 17. maitog og leker for ungene, blant annet med klesklypestafett. Så kirka og derfra til Frostahallen. Men det var ikke ferdig med det, etter middag hjemme var det festkveld på bedehuset. Det ble en lang, men trivelig dag - og godt å få av dressen da den var over.

Brit Flægstad:

(som i Frostingen for to uker siden fortalte at hun skulle hjelpe til på Folkheim)

Det ble en travel formiddag for Brit Flægstad. Foto: Janne Hopmo

Vi startet mandagskvelden med å smøre mat til 200 stykker. Den 17. var vi på plass litt over sju om morgenen. Det kom i overkant av 150, men jeg hørte flere lot være å komme fordi de trodde det ville bli fullt. Vi var litt for få frivillige, men det gikk bra. Kvart over tolv kunne vi dra derfra, og i kveld skal vi dit og rydde på plass bord og stoler. Fra Folkheim gikk turen til sentrum for å se på toget, jeg har mange barnebarn som går i tog.