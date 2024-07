Har du sjekket ut denne turen?

Hvor er dette?

Muligens den turen som er vanskeligst å gjette hvor er i denne ukesquizen?

Greia er, at jeg vet det nesten ikke selv. Jeg har vært her en gang og det er flere år siden, og da hang jeg bare på ei venninne som viste vei. Jeg må nok ta denne turen igjen i sommer for å friske opp minnet.

Men - det jeg vet er at det er et hyttefelt i nærheten.

Det er en veldig fin rundtur, men du kan også gå samme vei tilbake. Det er også flere postkasser du kan skrive navnet ditt i, lavvo, grillplass og disse i området. (Det har jeg googlet meg til - takk turstigruppa i IL Aasguten for at dere har så gode beskrivelser).

Kan noen hjelpe meg? Hvor er jeg på dette bildet? Legg igjen svar i kommentarfeltet på Facebook.

P.s Svaret i går var Bjønnbætte.