Her kan man utfordre seg i bratt og ulendt terreng.

Hvor er dette?

Ny dag, nye turmuligheter.

En litt mer krevende tur i dag. Ønsker du å få opp pulsen, men samtidig nyte synet av urnorsk natur er dette turen for deg.

Stien er bratt og du går igjennom tett skog med majestetiske trær før du kommer opp i åpent landskap. Her kan du faktisk se helt til Sverige på en godværsdag.

Ønsker du en lettere tur kan du benytte deg av den nye og tilrettelagte stien, men vi er altså på jakt etter navnet på denne gamle stien som fører oss opp til toppen der kikkerten venter.

P.s Svaret i går var Andreasbenken som ligger på Brattåsen. Der har vi også vært så heldige å få litt informasjon fra Andreas Stavseth som har lagd benken.

Andreas forteller at han lagde benken etter en fjelltur i 2010 da han gikk ut på kanten for å se om han kunne se heimgården og fikk da ideen om at det kunne passe med en benk der.

– Benken ble laget i deler hjemme og så bar jeg den opp og monterte den. Navnet er det ikke jeg som har funnet på, men det var flere som fortalte at de hadde tatt turen til benken som Andreas har lagd, og så tror jeg det var Anne Elvrum som begynte å kalle den «Andreasbenken», sier Andreas om benken som sto ferdig i 2011.

Han forteller at det er Egil Hojem som har lagd skiltet som står der.

– At dette skulle havne på en «ti på topp-liste» og bli et så populært turmål var det nok ingen som tenke på den gangen, sier han.