Hvor er dette?

Denne turen gikk jeg for første gang i vår, men det blir definitivt ikke den siste. Her er det enkelt å komme seg frem, og stien er godt merket. En flott tur å ta med små barn på, og blir turen opp litt slitsom - let etter troll. Det finnes nemlig mange av dem langs stien. Her er det muligheter til å la fantasien og kreativiteten løpe løpsk underveis. Gøy for både barn og voksne!

På toppen kan man nyte utsikten fra en gapahuk, eller svinge seg på husken som henger i et av trærne. Man kan også følge andre stier enn den man kom opp på tur ned.

