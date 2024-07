Dette er et perfekt sted å henge opp hengekøya.

Hvor er dette?

Jeg (Lise) forbereder meg på ferie, der mesteparten av tiden skal tilbringes hjemme. Jeg har derfor lyst til å dele bilder av noen av mine favoritt-turmål i nærområdet med dere.

Dagens turmål er et av mine favorittsteder å overnatte i hengekøye. Her kan man nyte kveldssola før man sovner, og våkne til fuglesang og blikkstille hav.

Her kan du benytte muligheten til å ta både morgenbad og kveldsbad, og du har tilgang til grill og sitteplasser under tak. Kombiner gjerne turen med et besøk i aktivitetsløypa som ligger i nærheten.

Legg gjerne igjen et svar i kommentarfeltet på Facebook om du vet hvor dette er.