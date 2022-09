Ellen Kjørsvik Sliper og Vilja Nilssen Aursand er flinke til å sortere søppel. Foto: Lise Jørstad

Hva gjør du for å ta vare på miljøet?

Miljø er noe mange er opptatt av, men hva gjør vi i hverdagen for å ta vare på miljøet? Vi har spurt noen unge frostinger om deres tiltak for en renere verden.

Ellen Kjørsvik Sliper og Vilja Nilssen Aursand

Ellen Kjørsvik Sliper og Vilja Nilssen Aursand synes det er dumt at noen kaster søppel i naturen. Foto: Lise Jørstad

– Vi plukker opp søppel, det er ikke lov å kaste det i naturen. Og så sorterer vi søppel hjemme.

Jenny Hagerup og Miriam Kristensen Lein

Jenny Hagerup og Miriam Kristensen Lein undrer seg over at pappsugerørene kommer med plast utenpå. Foto: Lise Jørstad

– Vi rydder søppel og går i stedet for å kjøre bil. Vi må også tenke på at vi ikke skal kjøpe mer enn vi trenger. Det er litt rart at det er blitt pappsugerør, men når du kjøper en juiceboks så er sugerøret pakka inn i plast. Det burde vært omvendt.

Viktoria Naavik

Viktoria Naavik gir matrester til grisen istedet for å kaste det. Foto: Lise Jørstad

– I stedet for å kaste mat så gir vi det til grisen. Hjemme planlegger vi handleturen slik at vi ikke handler noe som er unødvendig, og vi prøver å ha med handlenett slik at vi unngår å kjøpe plastposer. Jeg er miljøbevist, men kunne sikkert ha gjort mer.