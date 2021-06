Dette blinkskuddet er fanget ved rapsåkeren på Hellberg. Foto: Irene Røkke

Hva er best med Frosta

Samholdet, hvilepulsen og hjelpsomheten er det som går igjen når vi snakker med folk om hva som er best på Frosta.

Sara Moholt Risan Foto: May-Jorunn Barlien

Sara Moholt Risan

– Liker at det er fint og landlig, at det er mange fine turområder her.

Arild Axelsen Foto: May-Jorunn Barlien

Arild Axelsen

– Det må være all frukt og grønt som vokser her.

Signe Birgitte og Gunnar Fjæran Foto: May-Jorunn Barlien

Signe Birgitte og Gunnar Fjæran

– Vi kjenner en ro som vi sjelden har andre steder. Bygda er veldig vakker og det er så fint å kjenne duften fra åkrene der grønnsakene vokser. Folk som bor her sier hei og har god tid. Det er en hjelpsomhet i distriktene som man ikke nødvendigvis finner i byen. Vi har lyst til å bli heltidsfrostinger.

John Martin Fiborg Aas Foto: May-Jorunn Barlien

John Martin Fiborg Aas

– Rett og slett «følket». Det er noe med frostingene, her er man åpen og gjestfri.

Foto: May-Jorunn Barlien

Ole Johan Berg

– Det må være Frosta Camping, med spikertelt og campingvogn.

Odd Steinar Røsvik t.v. og Espen Lenvik Foto: May-Jorunn Barlien

Odd Steinar Røsvik

– Mye bra med det meste. Folket og samholdet, at vi har alt nært innpå, naturen med sjø og fjell.

Espen Lenvik

– Enig med Odd Steinar. Alt er bra med Frosta egentlig, og så er vi selvhjulpen.