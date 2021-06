Mye flott natur i Åsen. Denne solnedgangen over Hoklingen er det Signe Haugen Mølnås fra Markabygda som har foreviget. Foto: Signe Haugen Mølnås

Hva er best med Åsen?

Naturen, oppvekstmiljøet og den sentrale plasseringa. Det er noe av det folk setter pris på med å bo i Åsen.

Kjell Stokkan Foto: May-Jorunn Barlien

Kjell Stokkan

– Det ligger bra til, nærme alle aktiviteter. Egentlig nært til alt, spesielt med tanke på jobbmuligheter i aksen Steinkjer - Trondheim. Her har man både skog, fjell og sjø.

John André Bremseth Foto: May-Jorunn Barlien

John André Bremseth

– Det er veldig fint og trygt å bo i Åsen.

Anne Grete Hoel, Sanne og Sondre Hoel Revhaug. Foto: Sigfrid Hagerup

Anne Grete Hoel (32) med Sanne (7) og Sondre (6) Hoel Revhaug

-Det er godt miljø i Åsen. Både jeg og samboeren er innflyttere og skulle bare bo her i tre-fire år, men vi har blitt boende. Det er bra samhold, fine turmuligheter, fine barnehager og skole med godt miljø.

-Og så er Åsen en fin plass for å bade, kose seg og leke, legger barna til.

Eline Vinje Foto: Sigfrid Hagerup

Eline Vinje (11 ½)

-Det er artig at det ikke er så stort her, og at vi kan møte hverandre ofte.

Trude Nyheim og Ina Leirvik Foto: Sigfrid Hagerup

Trude Nyheim (32) med Ina Leirvik (7)

-Jeg er innflytter og trives i Åsen, og samboeren min kommer herfra. Det er mange fine plasser å besøke her.

-Det er fint i Åsen, synes Ina.

Det beste med aasen: N/A Foto: Sigfrid Hagerup

Maya Dullum (11)

-Det er lite mobbing i Åsen, og det er en fin plass å vokse opp.