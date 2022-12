Har livssituasjonen din endret seg siden 2021? Da bør du sjekke skattekortet ditt. Foto: Colourbox

Høyere rente kan gi lavere skatt - sjekk skattekortet for 2023 nå

Skjer det store endringer i livet ditt? Da bør du endre skattekortet ditt for å unngå å betale for mye skatt. I 2023 kan dette bli ekstra viktig.

Fra midten av desember er skattekortet ditt tilgjengelig på Min side på skatteetaten.no. Der kan du se hva Skatteetaten har beregnet at du skal betale i skatt i 2023.

–Vi lager et estimat på hva den enkelte kommer til å tjene i løpet av 2023, hvordan de viktigste fradragene dine endrer seg og beregner skatten basert på denne informasjonen. Men det er viktig å vite at vi baserer oss på tall fra 2021, og at skattekortet du får nå ikke nødvendigvis er en fasit. For mange kan privatøkonomien ha endret seg det siste året, og derfor er det ekstra viktig å sjekke at opplysningene er korrekte og korrigere eventuelle feil, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Selv om Skatteetaten vet mye om den økonomiske situasjonen din, vet vi ikke alt, og du er selv ansvarlig for at det som står i skattekortet er riktig.

Livshendelser kan påvirke skatten

De siste årene har det vært store endringer i økonomien på grunn av pandemi, krig og rentehevinger.

– Mye er usikkert før 2023, ikke minst gjelder det privatøkonomien din. En viktig huskeregel er at alt som påvirker privatøkonomien din, vil kunne påvirke skattetrekket. Det er bedre å se over tallene i skattekortet en gang for mye, og gjøre eventuelle endringer slik at opplysningene er riktige, forklarer Gjengedal.

Det er ikke bare inntekten din som har noe å si for hvor mye du skal betale i skatt. Endring i familiesituasjon, flytting, ny jobb, at du har blitt arbeidsledig eller at du tar utdanning kan også påvirke skatten.

– Vi ser ofte at større livsendringer gjør at det er behov for å justere opplysningene i skattekortet. Det å gå fra å være student til å arbeide, eller det å bli pensjonist har stor innvirkning på både privatøkonomi og skatt, sier Gjengedal.

Dersom opplysningene i skattekortet ditt er feil, kan konsekvensene være at du betaler for mye skatt eller at du må betale restskatt.

Slik justerer du

Inne på Min side på skatteetaten.no kan du se og endre skattekortet ditt. Da ser du med en gang hvordan skattetrekket ditt blir påvirket når du endrer opplysninger. Du kan justere skattetrekket gjennom hele året.

På bakgrunn av endringene lager vi et nytt skattekort til deg.

– Du trenger ikke gjøre noe etter at du har sendt inn endringene. Vi ordner et nytt skattekort til deg, og arbeidsgiver, Nav og andre henter dette direkte fra Skatteetaten, forteller Gjengedal.

Dersom inntekten din ikke overstiger 70 000 kroner i 2023, skal det ikke trekkes skatt og du kan bestille frikort. Hadde du frikort i fjor, trenger du ikke bestille nytt nå. For å unngå restskatt, anbefaler Skatteetaten at du bestiller skattekort dersom du tror at du kommer til å tjene mer enn 70 000 kroner i 2023.

Av: Skatteetaten