Hildur Klukk trives godt oppå Frostingens kopimaskin. -Der er det varmt og godt og med god utsikt til alt som skjer utenfor, spesielt med telelinsa jeg noen ganger tjuvlåner fra Frostingen, sier Hildur. Foto: May-Jorunn Barlien

Hildur Påskhøn

Nylig flyttet det inn en ny leieboer hos Frostingen. Det hele utviklet seg til litt av et mysterium, før vi skjønte hvordan det hang sammen.

Det hele begynte med at noen hadde forsynt seg av Selbu-granolaen til May. Det lå granola på kjøkkenbenken og i en liten sti videre bortover gangen.

Janne trodde at May hadde vært uforsiktig og sølt, og Irene var irritert over at hun ikke hadde ryddet etter seg. Så forsvant plutselig saftisen til Irene og hun mistenkte sterkt at Sigfrid hadde vært ekstra søtsugen en ettermiddag hun jobbet sent.

Så begynte det å dukke opp egg over alt, og vi var helt sikre på at ingen av damene på huset hadde verken eggløsning eller hadde begynt å verpe egg.

En dag Kristin skulle kopiere noe, hørte vi plutselig et hyl og masse kakling. Det viste seg at høna Hildur hadde flyttet inn i toppetasjen på kopimaskina, for der ble reiret passelig temperert og hun kunne ha god utsikt dersom er kjekk hane gikk forbi.

Høna Hildur lovte å slutte å rote og stjele is, og for å bli tilgitt ville hun gjerne bidra til Frostingens påskegåte.

Hildur Klukk er singel og jakter på kjærligheten fra vinduskarmen, mens hun nyter en kopp kaffe. Foto: May-Jorunn Barlien

Påskegåten «Hæn e høna?»

Etter at Hildur sto fram fra printeren og lovte å bidra til Frostingens påskegåte, har hun fått låne redaktørens bil og kjørt rundt i Frosta og Åsen.

Hun har tatt selfie eller spurt forbipasserende om å ta bilde av henne, og konkurransen går ut på å finne ut hvor hun er: Hæn e høna?

Hilder har besøkt tre steder på Frosta og tre i Åsen. Løsningen på påskegåten er et ord vi skal fram til ved å ta en bokstav fra hvert av stedsnavnene.

For tre av stedene er det første bokstaven vi er ute etter, for de andre er det en bokstav inne i navnet. Løsningsordet, som består av seks bokstaver, er et adjektiv.

NB Hildur vil dukke opp i Frostingens nettavis og facebookside gjennom påska. Bli med på tur!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Send stedsnavn og løsningsord til Frostingen via e-post: frostingen@frostingen.no eller sms til 40400799.

Vi trekker ut to vinnere av gavekort til en verdi av kr. 500,-. På Vårres Café og Åsen Innkjøpslag.

Frist: 2. påskedag, 5. april

Hildur elsker naturlig nok påska og ser frem til turer i sola med appelsin og Kvikk Lunsj. -«Freskluft e bra ferr kropp og sjel det». Foto: May-Jorunn Barlien

Hønalia (personalia som vi sier på norsk)

Navn: Hildur Klukk

Født: Nedenfor Stokkvola, i en stall - ikke så langt unna jordmor Matja og alt det der. Faren var en kjekk åsbygg som likte å bruse med fjæra på ski, og moren var en søt frøken med orden i fjærene fra Frosta. Kjærligheten blomstret en januardag de møttes på Eggstra. I følge Hildur var det var kjærlighet med første klukk og 21 døgn senere kom hun til verden.

Hun vokste opp i Åsen, men har reist både hit og dit og har levd det glade høneliv før hun fant ut at hun ville slå seg ned på Frosta. Valget falt på Frostingen for hun er ei nysgjerrig høne og liker å holde seg oppdatert på det aller meste.

Interesser: Legge egg, kjøre twintupp-ski i Meråker, bading i fjæra på Tautra uansett årstid, reiser til eggstra varme strøk (Når det ikke er pan-de-mi-fa-sol-la-ti-do).

Yrke: Spre påskeglede