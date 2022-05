Joakim Tangstad fikk besøk av Hildur som overrakte gavekort fra Åsen Servicesenter AS Levanger - Mekonomen og gratulerte med riktig svar. Foto: Janne Hopmo

Hildur gratulerer

Da er påska over og Hildur, Frostingens påskehøne, har gått inn for landing for denne gang. Frostingens damer har trukket ut fire vinnere.

De riktige svarene var:

1: TautrA Mariakloster, 2: FRostaporten, 3: UlrikkaplasseN, 4: Jubergskorsen, 5: VaSsmarka, 6: HåmmårSbukta, 7: TInghaugen.

Når man stokker bokstavene A R N J S S I på riktig måte, kommer man fram til et dialektord, et adjektiv, som brukes for å beskrive en person som får ting gjort, nemlig RASSJIN.

Fire heldige vinnere ble trukket ut:

Joakim Tangstad, vinner av EU-kontroll til en verdi av kr. 1248, gitt av Åsen Servicenter AS Levanger – Mekonomen.

Sissel Buchholdt, vinner av gavekort til en verdi av kr. 1000, gitt av Frosta VVS.

Stein Aursand, vinner av fruktkurv gitt av KIWI.

Norunn Hildur Husby, vinner av gavekort på kr. 150, gitt av Arntzen Bakeri.

Trivelig tur med Hildur

Frostingen får Joakim Tangstad på tråden. Han jobber for Frosta Maskinservice og tar gjerne imot besøk av Hildur neste dag.

- I dag er jeg i skogen, men i morgen finner dere meg i Sandberga hyttefelt.

Hildur og redaktøren kjører av gårde.

- Men her er det jo flere gravemaskiner, kakler Hildur nervøst, du må ringe ham.

- Bare kjør videre rett fram, får damene til svar, og der dukker det opp ei gravemaskin og to karer. Han nede i hullet er Joakim.

Han synes det er artig å få hilse på Hildur, etter at de i heimen har vært på tur med henne i påska. Joakim har gjort frosting av seg, men er egentlig fra Leksvik. Han synes konkurransen var artig og grei, ikke for vanskelig, og takker for premien.