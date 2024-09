Hege sørget for poeng til Neset/Aasgutens damer

Hege Røsdal spilte sin første kamp som spiss i fredagens kamp på Aasen Sparebank Arena. Hun var i storform og briljerte foran målet til bortelaget Egge/Beitstad. Den treffsikre åsbygget sørget for tre mål til hjemmelaget, og et etterlengtet poeng for Neset/Aasgutens damer.