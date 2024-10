Fylkestingspolitiker Stig Tore Laugen (H) sitter i Hovedutvalget for utdanning, og var med og vedtok den nye inntaksordninga. - Dette har jeg tro på at blir veldig bra, sier politikeren.

Vil la Frosta- og Åsen-elever søke skoler fra Steinkjer til Selbu

Da Hovedutvalget for utdanning nylig møttes, ble det sju mot seks stemmer for ny inntaksordning på videregående.

Dersom fylkestinget er enige den 16. oktober, blir det karakterbasert opptak til videregående skoler i hele Trøndelag neste år.

I møtet i Hovedutvalget for utdanning som ble holdt på Stjørdal, foreslo det blågrønne flertallet karakterbasert opptak i fem inntaksregioner; Trøndelag sør, Fosen, Innherred - Værnes, Namdal og Trondheim.

Med den foreslåtte ordninga, blir Frosta, Åsen og resten av Levanger en del av region Innherred – Værnes sammen med elever fra Steinkjer, Inderøy, Verdal, Meråker, Stjørdal, Selbu, Malvik og Tydal.

- Trøndersk ungdom kan endelig glede seg over større valgfrihet når de skal søke på videregående skole. Vedtaket vi har fattet innebærer at ungdommene på Frosta og i Åsen kan søke på alle de åtte videregående skolene i region Innherred og Værnes, sier fylkestingspolitiker Stig Tore Laugen (H) som sitter i utvalget. Og legger til:

– På mange måter kan man si at resten av ungdommene i Trøndelag får kjenne litt på den valgfriheten Frosta-ungdommene har alt i dag, gitt at frostingene er i den unike situasjonen at de har kunnet velge mellom Ole Vig videregående skole og Levanger videregående skole. Ungdommene fra Åsen har til nå kun hatt Levanger videregående skole som sin nærskole, men fra neste år kan også de velge mellom alle de videregående skolene i regionen Innherred - Værnes. Dette har jeg tro på at blir veldig bra!

Den nye inntaksordninga skal endelig vedtas i fylkestinget i midten av oktober, og ettersom de blågrønne partiene er i flertall, ligger det an til samme vedtak.

Til Trønder-Avisa beskriver Aps Emilie Græsli det som en mørk dag for skolepolitikken i fylket når de blågrønne vedtar å innføre et rent karakterbasert opptak.

– Det til tross for at både elevene, skolene, lærerne og kommunene i Trøndelag nok en gang har vært krystallklare på at de ønsker å bevare dagens inntaksordning basert på nærskoleprinsippet. Det er ufattelig. Jeg har enda til gode å høre ett argument eller en problembeskrivelse fra de blågrønne hvor det gir mening at endring i inntaksordning er en del av løsningen, sier Græsli til Trønder-Avisa.

Til Frostingen har fylkestingspolitikeren tidligere uttalt at hun frykter at karakterbasert opptak i regioner vil føre til mye mer uforutsigbarhet både for elever og skoler.

– Såkalt fritt skolevalg er kun fritt for de elevene som har gode nok karakterer til å faktisk kunne velge innad i regionene, sa Græsli den gangen.

