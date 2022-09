Frostingen har aldri før nådd ut til så mange lesere. Tallenes tale viser at den største veksten skjer digitalt. Foto: Sigfrid Hagerup

Frostingen fortsetter å vokse

Lokalavisa for Frosta og Åsen når enda flere lesere.

Tirsdag ble ferske opplagstall for hele den norske avisbransjen lagt fram av Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Tallene viser opplaget for første halvår 2022, og for Frostingens del er det svært hyggelig lesing.

I mars kunne lokalavisa for Frosta og Åsen melde om et rekordstort opplag på totalt 1892, og nå viser det seg at Frostingen har satt ny rekord.

Denne gangen endte totalopplaget på 1905, en økning på 61 - eller 3,3 prosent, sammenlignet med 1. halvår 2021.

– Det er vi kjempefornøyde med, og det viser at vi stadig når ut til nye lesere. Også hos oss, som i de store avisene, kommer den største veksten digitalt. Samtidig ser vi at de aller fleste foretrekker komplettabonnement, med papiravisa i postkassa en dag i uka, og flere nyhetsoppdateringer hver dag på nett, sju dager i uka. Derfor er det viktig å levere godt innhold både på nett og papir, sier Frostingens ferske redaktør Sigfrid Hagerup, som tok over etter lokalavisas mangeårige redaktør, Janne Hopmo, i mai.

Vokser videre på nett

Frostingen kan også vise til en fin økning i antall sidevisninger på nett. Sammenlignes første halvår 2022 med første halvår 2021, blir det en økning på 28,6 prosent.

– Vi er knallfornøyd med utviklinga, og ser at denne positive trenden fortsetter. Nettstatistikken gir oss en nyttig pekepinn på hvilke saker som når ut til flest lesere, og vi prøver å prioritere de gode og viktige historiene som engasjerer frostinger og åsbygg, sier Sigfrid. Hun oppfordrer samtidig leserne til å tipse lokalavisa.

– Vi setter stor pris på hver og en av dere som leser og tipser oss. Uten dere, ingen avis. Så skal vi gjøre vårt beste for at dere fortsatt synes det er vel anvendt tid å lese papiravisa og titte innom oss på nettet i løpet av dagen.

LLAs generalsekretær, Tomas Bruvik, gleder seg over de ferske opplagstallene. Foto: Pressefoto

– Viktig og unikt innhold

Tallene fra lokalavisa for Frosta og Åsen bekrefter den generelle trenden for lokalavisene i Norge.

– Ferske opplagstall bekrefter at lokalavisene fortatt står veldig sterkt blant innbyggerne i hele Norge, melder Landslaget for lokalaviser (LLA) i en pressemelding.

LLAs medlemsaviser øker totalopplaget med 2850, en økning på 0,8 prosent. Blant LLAs over 100 lokalaviser går omtrent halvparten av avisene litt fram, den andre halvparten litt tilbake – når vi sammenligner netto opplagstall for første halvår 2022 med første halvår 2021. Dermed fortsetter trenden vi har sett over mange år: Alt i alt er lokalavisenes opplagstall stabile.

LLAs generalsekretær Tomas Bruvik gleder seg over de nye opplagstallene.

– Det er veldig kjekt å se at lokalavisene fortsatt har økning i opplaget. Lokalavisene leverer viktig og unikt innhold som vi ser at abonnentene setter pris på. Vi er selvfølgelig spent på utviklingen nå som mange får trangere privatøkonomi, men vi håper at folk vil fortsette å se viktigheten av lokalavisa si, sier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik.

Blant LLAs lokalaviser er det Sandnesposten (+834), Hallingdølen (+ 649) og Meråkerposten (+528) som er opplagsvinnerne. Meråkerposten øker med hele 67 prosent, Avisa Lofoten med 46 prosent og FlatangerNytt med 45 prosent.