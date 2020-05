Frostingen blir ny

Mandag 4. mai braker det løs. Da skifter Frostingen digital plattform og får nytt design som er brukervennlig. Nettsiden blir ny og det vil komme en avis-app, du kan laste ned på telefon/ nettbrett som vil gjøre det lettere å lese avisa på farten, på hytta eller hjemme. Vi skal selvfølgelig fortsette med papiravisa, så fortvil ikke. Alt dette vil gjøre Frostingen mer dagsaktuell.

Åpent for alle

Hele den første uka (4. mai til og med 10. mai) feirer vi den oppgraderte plattformen med å gi alle tilgang til nettavisa, også de som ikke har abonnement.

Mandag 11. mai starter vi med pluss-sakene igjen og innen den tid kommer det en påminnelse på mail/ sms til deg som har abonnement hos oss. Vi har også plass til flere, så det er bare å hive seg med.

Det kan tenkes at det blir litt voksesmerter når man fødes på ny, for vi holder på å lære oss alle finesser som finnes. Vi tror likevel at dere som lesere, vil sette stor pris på endringen som kommer.