Frostatingssenteret – et langsiktig arbeid mot 2030

Ordfører Frode Revhaug og kommunedirektør Endre Skjervø svarer opp leserinnlegget om planene for Frostatingssenteret som ble publisert i Frostingen tidligere i sommer.

Frøydis Tanem og Arve Logstein har i leserinnlegg i Frostingen 9. juli kommentarer og innspill knyttet til planer for et Frostatingssenter, og til prosessen som er gjennomført frem til nå. Som ordfører og kommunedirektør er vi opptatt av at alle innbyggere i Frosta kommune, og ikke minst berørte grunneiere, skal bli involvert i vårt arbeid og ambisjoner for videre utvikling av Frosta. Vi ønsker alle innspill velkommen, og vi vil her prøve å forklare prosessen frem til nå og planene videre, og håper dette gir trygghet og skaper engasjement til videre involvering.

Frosta kommune besluttet i 2022 å igangsette et større prosjekt knyttet til Frostatinget og Landslovjubileet. Prosjektet har tre hovedmål: Frostatingets rolle frem mot Nasjonaljubileet 2030, markeringer knyttet til 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov i 2024, og utvikling av et formidlingssenter som skal synliggjøre Frostas sentrale plass i Norges historie og samtidig skape muligheter for næringsutvikling og reiseliv.

Skal Frostatingssenteret bli et stort og nytt formidlingssenter og museum? Skal det basere seg på bruk av eksisterende bygninger i nærheten av Tinghaugen? Eller er et Frostatingssenter for Frostatinget basert på formidling tilknyttet de historiske landskapselementene på Frosta?

Et formidlingssenter knyttet til Frostatinget kan ta mange former, og i en tidlig fase er det viktig å få ulike ideer og tanker på bordet. Et tidlig tiltak i arbeidet med formidlingssenter har derfor vært et parallelloppdrag, med hensikt å få et utenfra-blikk på hvilke muligheter som kan finnes.

Syv ulike arkitekt/landskapsarkitektfirma ble tidlig i 2024 invitert til å delta i en konkurranse for å utvikle et skisseprosjekt, og av disse ble to firma valgt til å levere sine forslag. I forbindelse med Lagabøtejubileet Frosta 2024 ble disse to ulike skisseprosjektene lagt frem på et åpent folkemøte, og danner utgangspunktet for det viktige arbeidet vi nå starter på. Sammen med fagmiljø, næringsliv og Frostas innbyggere skal vi bruke forslagene fra de to arkitektkontorene som utgangspunkt i et mer konkret forprosjekt.

Vi forstår og har respekt for Tanem og Logstein sine kommentarer og innspill, og beklager at ideene og skissene som arkitektkontorene så langt har lagt frem ble presentert uten å involvere de og andre grunneiere.

Det er viktig å presisere at ingen beslutninger om utforming av et Frostatingssenter er tatt i denne fasen. Det som er produsert av tegninger hittil har kun vært ulike skisser og ideer fra de to firmaene.

Vi ser for oss at neste fase vil ta 1-2 år, og i denne fasen vil vi ha et spesielt fokus på å involvere grunneiere og andre berørte parter på Frosta. Det kan etter hvert også være behov for arbeid med ny reguleringsplan, med mulighet for innspill. Målet vårt er å ferdigstille sentret i 2030, men en realisering av et slikt senter fordrer også finansiering fra storsamfunnet, noe vi jobber aktivt med.

Frosta kommune er opptatt av informasjon og involvering. Det vises i leserinnlegget til folkemøte i forbindelse med Lagabøtemarkeringen, og vi har i løpet av våren 2024 avholdt flere åpne møter hvor det også var mulighet til å gi innspill til arkitektene i en tidlig fase. Flere gode innspill og ideer kom frem i disse møtene. Og vi lover at vi vil fortsette med åpne møter inn i neste fase.

Vi tror at et Frostatingssenter vil skape muligheter for å synliggjøre Frostas sentrale plass i Norges historie, med muligheter for å være en formidlingsarena for besøkende som vi ikke har i dag. Vi tror også at senteret kan bli en arena som styrker næringsmulighetene på Frosta, og dermed skaper spennende arbeidsplasser innenfor reiseliv og turisme.

Samtidig er målet at Frostatingssenteret skal bidra til bolyst og stolthet for dagens og fremtidens frostinger, med muligheter som vi i dag ikke kjenner til. Vi håper derfor at skisseprosjektene som nå er lagt frem danner et godt grunnlag for det viktige arbeidet som skal skje frem imot endelige forslag til utforming, og vi vil aktivt søke dialog og innspill fra grunneiere og andre berørte parter i den neste fasen. Vi kan forsikre om at alle innspill blir notert og bragt videre inn i arbeidet. Blant annet er behovet for besøksforvaltning som Tanem og Logstein peker på viktig, slik at ikke natur eller innbyggere blir skadelidende av prosjektet, men at et senter tvert imot kan gi mer vitalitet og glede for oss her på Frosta.

Av Frode Revhaug - ordfører og Endre Skjervø - kommunedirektør