Anbefalingen om ikke å bade på denne badeplassen, opprettholdes til vannet er friskmeldt.

Fraråder bading ved denne campingen

Frosta kommune varsler om dårlig vannprøve ved Vågen Camping.

– På grunn av høye verdier av tarmbakterier i siste prøve, frarådes bading ved Vågen Camping. Ved vannforurensing kan man bli syk med oppkast og diare, skriver Frosta kommune på sine nettsider mandag. Anbefalingen opprettholdes til de har fått svar på nye prøver.

Frosta kommune tar vannprøver av de mest populære badeplassene gjennom sommeren, og akkurat nå er det utmerket eller god status på badevannet ved de aller fleste plassene.

– Prøvene viser et øyeblikksbilde. Rett etter et kraftig regnskyll er sjansen for dårlig badevannskvalitet høyere enn vanlig. Høyere bakterieverdier i vannet kan da forekomme i kortere perioder, men dette medfører sjelden helsefare. Som regel vil vannkvaliteten være god igjen et døgn etter regnskyllet, heter det på Frosta kommunes nettsider.