Åsbygg og andre levangsbygg kan få andre vaksinedose tidligere enn først antatt. Foto: illustrasjonsbilde

Framskynding i Levanger. Nå kan åsbyggen bestille vaksinedose nummer to

Om det har gått tre uker siden første stikk, vel og merke.

Levanger kommune framskynder andre vaksinedose, og åpner for bestilling av time for alle innbyggere over 18 år. Men det må ha gått minst tre uker siden du har mottatt første vaksinedose.

På sine nettsider oppfordrer kommunen interesserte til å logge seg inn på helseboka og endre det opprinnelige tidspunktet de har fått for andre vaksinedose.

– Vi henstiller til at dere benytter denne løsningen, i stedet for å ringe vaksinetelefonen. Vi har ikke kapasitet til å svare alle telefonhenvendelser vi får inn, melder kommunen.