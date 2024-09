Å tenne bål er en viktig del av allemannsretten, men husk å ta nødvendige forholdsregler.

Fra i dag kan du tenne bål igjen

15. september oppheves det generelle bålforbudet i hele Norge. – Nyt høsten, og husk bålvett, oppfordrer Norsk Friluftsliv.

På grunn av skogbrannfare er det generelt bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september. Fra mandag av er det dermed tillatt å tenne bål i skog og mark igjen.

– Bålet er for mange en viktig del av turopplevelsen, særlig nå når høstmørket senker seg og kveldene blir kjøligere. Bålet gir både varme og hygge, og er for mange et samlingspunkt i naturen, sier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Sjekk lokale forhold og husk bålvett

Selv om det generelle bålforbudet oppheves, kan det være utvidet forbud i enkelte områder der det har vært lite nedbør. I alle tilfeller er det viktig å ta visse forholdsregler før du tenner opp bål, understreker Lier.

– Retten til å tenne bål i skog og mark er en viktig del av allemannsretten, men forsikre deg alltid om det er trygt å tenne bål der du er. Selv om høsten ofte byr på fuktigere forhold, er det viktig å huske på at skogbunnen fortsatt kan være tørr etter sommeren. Vær obs på vær- og vindforhold, og sørg for at glørne er helt slukket før du går, sier Lier.

Sporløs ferdsel gjelder

Søppel er den tingen flest irriterer seg over når de er på tur, ifølge en spørreundersøkelse Ipsos har gjort for Norsk Friluftsliv. Lier minner derfor om å alltid rydde opp etter bålkosen.

– De fleste er flinke å rydde etter seg, men dessverre ser vi at noen lar matemballasje ligge igjen på rasteplassen. Ta alltid med deg en pose å ha søppel i, og sørg for at naturen er minst like fin for de som kommer etter deg.

Generelle tips til trygg bålbrenning: