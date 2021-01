Arkivbilde fra pressekonferansen tidligere i januar på Levanger Rådhus, kommuneoverlege Tommy Aune Rehn. Det er mye smitte i kommunen fremdeles og Levanger kommune opprettholder anbefalingene de kom med 29.12.20. Foto: May-Jorunn Barlien

Flere bekreftet smittet i Levanger torsdag, 8 tilfeller denne uka

Sent torsdag kveld ble det bekreftet 4 nye smittetilfeller, der tre av tilfellene allerede var i karantene. Det betyr at denne uka er det bekreftet 8 personer med covid-19-smitte i kommunen.

Tirsdag denne uka ble det bekreftet en person med påvist smitte. Personen var en kjent nærkontakt til en tidligere smittet. Vedkommende har vært i karantene og er nå i isolasjon. Videre ble det onsdag bekreftet 3 nye smittetilfeller. De tre var allerede i karantene og er nå isolert.

Til sammen er det nå registrert 108 tilfeller i Levanger kommune siden mars 2020, hvorav 61 tilfeller er fra de siste 14 dagene. På www.levanger.kommune.no finner man jevnlige oppdateringer på smittesituasjonen i kommunen.

Det er viktig at innbyggere er dyktige til å følge opp smittevernrådene, og Levanger kommune ber alle om å fortsette med det. På sine hjemmesider minner de spesielt om at det er viktig at man unngår sammenkomster, noe som også gjelder utendørs. Prøv å holde to meters avstand om det er mulig og minimum en meter, og bruk munnbind.

Anbefalingene fra Levanger Kommune 29.12.20

Personer smittes på jobb, i nære relasjoner og på skole. Levanger kommunes anbefalinger gjelder fra 29.12.20 til 17.01.2021.

– Munnbind utenfor eget hjem anbefales. Bruk munnbind dersom du skal på butikken eller andre ting.

– Avlys familieselskaper, fester, vennetreff og lignende og unngå å ha kontakt utover egen husstand. Unngå fysiske møter hvis mulig og bruk hjemmekontor.

– Sykehjem/ omsorgsboliger: tiltakene skjerpes og besøk begrenses til det absolutt minimale. Ved institusjonene Staup helsehus og Ytterøy helsetun innskjerpes besøksrestriksjonene slik at det kun er beboere som ligger for døden som kan få ta imot besøk. Ved Breidablikktunet omsorgssenter, Stokkbakken omsorgssenter og Levanger bo- og aktivitetssenter ber kommunen om at besøk reduseres til det helt nødvendige. Ansatte skal bruke munnbind ved stell, hurtigtestes ukentlig ved institusjonen. Hjemmetjenesten skal bruke munnbind.

– Ved kontakt med fysioterapeut, fastlege skal munnbind brukes av både pasient og behandler. Videre skal man også bruke munnbind hos frisøren.

– Treningssentre og basseng har åpent som normalt, men anbefaler ikke gruppetimer på treningssenter.

– Kulturarrangementer vil vurderes fortløpende. Den årlige nyttårskonserten i Festivitet avlyses og billettene refunderes. Kirken må selv vurdere om de skal ha sine arrangementer.

– Frol barneskole holdes stengt i uke 1. Barnehager er ikke berørt, de stenger bare hvis det er et konkret smittetilfelle. Hvis noen i husstanden har hatt symptomer den siste uka, skal alle i husstanden holde seg hjemme. Det er smitte i flere deler av kommunen, men høyest konsentrasjon i Levanger.