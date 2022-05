Politiet i Trøndelag fant mandag ettermiddag en død person etter tips fra innbygger. Foto: Synne Wekre Kvistad

Fant død person ved en parkeringslomme ved E6

Etterforskes som mistenkelig dødsfall.

Mandag ettermiddag fant politiet en død person ved en parkeringslomme ved E6, et par kilometer sør for Ulsberg. Omstendighetene gjør at politiet etterforsker dette som et mistenkelig dødsfall. Den døde personen ble funnet av politiet i 14-tiden mandag 2. mai, etter tips fra en innbygger.

- Politiet gjør nå innledende undersøkelser og har sperret av området. Saken etterforskes ut fra flere hypoteser, sier påtaleansvarlig Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt. Politiet har ingen flere opplysninger å dele per nå, men vil sende ut ny pressemelding når mer informasjon foreligger og kan deles.

Politiet ønsker tips i saken.

– Hvis noen har sett noe mistenkelig i dette området, ta kontakt med Trøndelag politidistrikt via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag eller via telefon 73489400.