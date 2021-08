Kystens Arv på Fosen hadde gode besøkstall i sommer. Foto: Trondelag.com

Familieaktiviteter og unike overnattinger slo an i sommer

En rekke trønderske reiselivsaktører melder om en svært god sommer, selv sammenlignet med rekordsommeren i fjor. Familieaktiviteter og unike overnattinger slo spesielt godt an.

2020 bød på en overlegen sommer for trøndersk reiseliv, da nordmenn gjenerobret Norge som ferieland. Det var spenning knyttet til om suksessen kunne fortsette i år. Fra flere aktører meldes det nå om en svært god juli, skriver Trøndelag Reiseliv i en pressemelding.

Populære familieaktiviteter

Opplev Oppdal hadde 100 flere på familie-rafting, og 400 flere på normaltur-rafting i juli, og Oppdal Safari melder også om økt deltakelse på den unike moskussafarien sammenlignet med fjoråret. Norway Nature i Flatanger har hatt mellom 10-15 prosent flere familier på ørnesafari i sommer. Samtidig utfordret nær 9500 besøkende høydeskrekken i Rypetoppen klatrepark i Meråker i juli, en god økning fra fjoråret. Fosen Aktiv sin nye Via Ferrata ble tatt godt imot av publikum. 1600 personer prøvde den spektakulære utsikten i sommer.

- Spesielt på godværsdagene har det vært skikkelig trøkk, sier daglig leder Andreas Dahl i Fosen Aktiv.

– Strålende fornøyde

Sommer i Borggården i Trondheim hadde 10 prosent økning fra fjoråret, mens Stiklestad samlet en ordentlig hær av besøkende i juli med over 22 prosent økning.

- Vi er strålende fornøyde med 22 prosent økning på våre daglige sommertilbud med Vikingsommer. Gjestene kommer fra hele landet og det er tydelig at mange har Stiklestad på sin bucket list og de bruker hele dagen her. Det har også vært stor pågang på overnatting, både i gjesteloftet på Stiklastadir og Scandic Stiklestad, sier avdelingssjef Ingegerd Eggen på Stiklestad.

– Enda bedre enn i fjor

Namsskogan familiepark klokket inn en solid juli måned. Per uke 31 hadde familieparken 6000 flere besøkende sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg hadde de 100 prosent belegg på hotell, hytter og rovdyrcamp i juli. Til tross for krevende utfordringer på hotellsida.

- Grensene var stengt, og i år fikk vi ikke unntak fra regelverket for utenlandske arbeidstakere slik vi gjorde i fjor. Det gjorde det svært krevende å få inn nok kompetanse på renhold og kjøkken, sier daglig leder Sarah Wyss i Namsskogan Familiepark.

Samtidig er hun fornøyd med sommerens resultat.

- Vi hadde en god sommer i fjor, og en enda bedre sommer i år. Det er kjempeartig å oppleve at nordmenn bruker Norge som ferieland – og at de kommer innom oss, sier Sarah Wyss.

Unike overnattinger slo an

Flere overnattingssteder melder om strålende tall. Scandic Stiklestad hadde 95 prosent belegg i juli, Øyna landskapshotell i Inderøy melder om 99 prosent belegg i juli, mens Hotell Frøya tangerte fjoråret med 80 prosent belegg. Unike Trones Eye kvitterte ut fem fullbookede måneder. Også Tretopphytta på Letnes Gård har vært fullbooket i sommer.

Fra Namdalen meldes det også om gode tall, Ledang Rorbuer i Namsenfjorden opplevde 30 prosent økning, Langnes camping i Grong noterer seg for sitt beste år etter 30 års drift, mens Leka Brygge doblet omsetningen i juni og juli mot foregående år, og håper totalt på 25-30 prosent økning for hele året. Namsen Salmon & Train Experience omsatte for 40 prosent mer i juli og tror på 50 prosent økning for hele året.

På Setran gård er antall gjestedøgn økt med 50 prosent, mens omsetningen totalt økte med 75 prosent i juli.

– Det ligger an til mer enn en dobling av antall gjestedøgn og enda større økning i omsetningen, dersom tyskerne og nederlenderne kommer, i tillegg til at vi opprettholder interessen for gårdsferie med dyrestell. Det er tydelig at folk savner livet på landet, og at byfolk vil hilse på dyr og prøve seg på gårdsdrift, sier vertskapet Frode Setran.

Nidarosdomen hadde 42.500 besøkende i juli. Foto: Trondelag.com

Nidarosdomen fornøyd

Nidarosdomen hadde 45.200 besøk i juli. Det er 12 prosent færre enn fjoråret. Samtidig opplevde de en betydelig økt interesse for riksregaliene, hvor det ble løst 10.500 billetter i sommermåneden.

- Vi er faktisk på nivå med et normalår, enda vårt største sommermarked ikke har vært her i år, ingen utenlandske turister og omtrent ikke cruisetrafikk. I tillegg var fjoråret usedvanlig bra, og med et besøk vi overhodet ikke var forberedt på. I år var vi bedre forberedt. Vi har levert et godt tilbud og klart å snu hele programmet til å favne de norske barnefamiliene som marked. Vi er også kjempefornøyd med 10 prosent økning for Sommer i Borggården, sier Anne Strømmen, avdelingsdirektør for publikumsavdelingen i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Nedgang for MiST samlet

De 12 museene i MiST (Museene i Sør-Trøndelag) fikk ingen god start på sommersesongen, med korona-stengte dører det meste av juni. I tillegg kjørte flere museer med plassbegrensninger på enkelte tilbud og omvisninger. I juli opplevde museene samlet omtrent 19 prosent nedgang i besøket sammenlignet med 2020, som samtidig var et toppår for mange av museene.

– Vi registrerte en reservasjon i markedet i juli, etter en nedstengt juni. Samtidig var det merkbart å ha en sommer uten utenlandske turister og cruiseturister. Situasjonen tatt i betraktning er vi ok fornøyd med sommeren, sier markedskoordinator Aina Berg i MiST.

Besøket på Falstadsenteret i sommer økte med ti prosent. Foto: May-Jorunn Barlien

Økning for Falstadsenteret

Samtidig er det ikke en enhetlig trend. Sverresborg hadde en bedre juni i år enn i fjor. Kystens Arv på Fosen økte besøket med 48 prosent i juli etter et utvidet tilbud til barnefamilier med et vandreteater om kystkulturen fra Stadsbygd og Rissa. Rørosmuseet hadde nedgang fra fjorårets toppår, men sammenlignet med de gode normalårene i 2016 og 2017 var årets sesong omtrent på nivå med dem. Falstadsenteret i Levanger hadde ti prosent økning. Olav Duun-stiftinga på Jøa økte omsetningen med ti prosent i juli, mens Kunstmuseet Nord-Trøndelag i Namsos hadde 112 prosent økning i juli.

- Pandemien gjorde selvsagt sitt til lavere besøkstall i fjor, siden vi var nedstengt en periode. Men vi ser at separatutstillingen til Julie Ebbing blir en viktig del av at 2021 blir bedre enn fjoråret. Den har hatt svært godt besøk, sier Grethe Jørum-Wahl ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag.

5,5 millioner visninger

Overordnet ser det ut som om Trøndelag er godt besøkt i sommer.

- Vi gleder oss sammen med aktørene og destinasjonsselskapene. Men resultatene har ikke kommet av seg selv. Det er en voldsom omstillingsevne i reiselivet. Mange av tilbyderne har måttet vri tilbud mot helt nye målgrupper, og det ligger mye hardt arbeid bak disse resultatene. Det er også aktører som fortsatt har utfordringer på grunn av korona, sier markeds- og kommunikasjonssjef Bjørn Tore Hals i Trøndelag Reiseliv.

Trøndelag Reiseliv sin digitale sommerkampanje hadde over 5,2 millioner annonsevisninger i juli. I sommermåneden hadde nettsida trondelag.com rett under 90.000 besøk, i tillegg kommer trafikken til destinasjonsselskapene og enkeltaktørene sine sider.

– Kampanjen er et godt samarbeid mellom oss, destinasjonsselskapene og enkeltaktører. Når trøndersk reiseliv samler markedskreftene, klarer vi også å oppnå nasjonal synlighet, sier Bjørn Tore Hals.