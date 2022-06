Politiet går ut med etterlysning av denne mannen nasjonalt og internasjonalt. Foto: Politiet i Trøndelag

Etterlyser mann i 50-årene dømt for overlagt drap

Forvaringsdømte Stig Millehaugen dukket ikke opp etter permisjon fra Trondheim fengsel.

Trøndelag politidistrikt etterlyser forvaringsdømte Stig Millehaugen som ikke har møtt etter permisjon onsdag.

– Millehaugen hadde permisjon fra Trondheim fengsel i tidsrommet kl. 09:00 til 15:00 onsdag 1. juni, men har ikke møtt opp som avtalt, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Millehaugen er dømt for en rekke alvorlige lovbrudd, som væpnet ran og overlagt drap.

Ifølge NRK, som først omtalte saken, skal mannen blant annet være dømt for to overlagte drap. Første gang i 1993, da han ble dømt til 17 års fengsel for å ha skutt og drept en fengselsbetjent mens han satt i varetekt. I 2012 ble han dømt til forvaring i 21 år og ti års minstetid for drapet på gjengleder Mohammed Jeddi Javed.

– Politiet tar høyde for at det er en mulig farlig person som er på rømmen. Han soner jo 21 års forvaring, så det er på vurdering av det at vi velger å etterlyse han internasjonalt, uttaler politiadvokat Anne Haave til NRK.

Politiet ønsker å komme i kontakt med savnede så snart som mulig, og bruker nå nødvendige ressurser på å finne og pågripe ham.

– Vi oppfordrer publikum til å ta kontakt med politiet ved observasjon og at publikum ikke foretar seg noe på egen hånd, sier politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt.

Den etterlyste beskrives som cirka 179 centimeter høy, noe kraftig bygd og er født i 1969.

Politiet ønsker tips via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag eller via telefon 7348 9400.