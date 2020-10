Arkivbilde av ordfører Frode Revhaug og kommunelege Arne Bye fra en tidligere anledning, der de spriter hendene på besøk hos Frostingen. Foto: Janne Hopmo

Er Trondheimsturen helt nødvendig?

Det har den siste tiden vært økt smitte i Norge og flere lokale utbrudd. Det er 270 smittede det siste døgnet i Norge og Trondheim har den siste uka 34 smittede og opplever en ny og mer smittsom utgave av viruset.

Med tanke på at Frosta er en hyttekommune og et populært reisemål, har Frostingen tatt en prat med kommunelege Arne Bye. Han råder folk til å være forsiktige, men presiserer at kommunen ikke går ut med noen advarsel mot Trondheimsturer. Tur eller ikke, det er noe hver enkelt må avgjøre.

– Det er mange hytteturister fra Trondheim som kommer hit til Frosta for å være på hyttene sine. Disse har relativt lite kontakt med innbyggerne, og man ser at smitten ofte har kommet fra nærkontakter, så således er vi ikke bekymret. Man vi bør likevel være oppmerksom på at butikkene er kontaktpunkt.

Ikke dra mange på butikken

Kommunelegen sier at på generelt grunnlag, ønsker man helst at alle som skal på butikken, uavhengig om man er turist eller innbygger, følger smittevernsråd om å holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme hvis man er syk. Bye oppfordrer til at færrest mulig drar på butikken og helst bare en fra hver familie.

-Ikke ta med hele familien inn på butikken, uansett om det er på Frosta eller andre steder. Det er uønsket med høy tetthet nå og dette er en enkel løsning som bør være lett å forholde seg til, mener Bye.

Han sier også at pendlere og andre som reiser mye må være bevisste og oppmerksomme på smitterutiner dit man kommer, for eksempel på arbeidsplassen.

– Slik situasjonen er akkurat nå, oppfordrer jeg alle til å stille seg spørsmålet om turen de har tenkt å ta til Trondheim virkelig er nødvendig. Jeg vil være helt tydelig på at verken Frosta kommune eller jeg kommer med noe forbud, jeg vil bare råde folk til til å tenke seg godt om. Trondheim er et sted med stor smitte og reising gir en økt risiko for smitte. Vi har i dag brukbar kontroll på Frosta.

Når det gjelder tiden vi nærmer oss, hva tenker du om julehandel og julebord?

Det er helt klart et utfordrende bilde, og jeg forventer at det vil komme noen statlige føringer på dette etter hvert. Jul er en utfordring fordi vi har mye tettere sosial kontakt. Studenter som kommer hjem til jul bør ha lav terskel for å teste seg, avslutter Bye.