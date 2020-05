Frisørene ved Klippestua Hår og Velvære i Åsen, Ida (bakerst), Bente og Silje (t. v) forteller at det er kjempegøy å kunne klippe folk igjen.

Endelig kunne frisørsalongen åpne dørene

ÅSEN: Etter mange uker stengt kunne Bente Fossum, Ida Charlotte Elverum og Silje Lillenes, endelig åpne dørene igjen. Frisørene på Klippestua Hår og Velvære forteller at det er høyt tempo i salongen etter de åpnet.

I går åpnet de telefonen igjen og den har ikke stått stille, forteller Bente. Alle frisørene jobber fulle dager og de har normal åpningstid igjen for å ta av trykket.

-Det er tydelig at folk er glade og takknemlige for at vi nå endelig har åpnet. Det er så artig å være på jobb og se gleden over at vi er tilbake, forteller Bente på telefon tirsdag.

Hun forteller videre at mange er optimistiske når de ringer, men det er dessverre noe ventetid for å få klipt seg nå. Den første ledige timen de har nå er 14. mai.

Måtte installere enda en varmtvannsbereder

-Kundene er forståelsesfulle for at vi ikke rekker alle på samme tid. I går gikk vi faktisk tom for varmtvann. Vi trodde først at varmtvannstanken hadde gått i stykker. På ett tidspunkt hadde vi både rørlegger, elektriker og hobbysnekker her. Det viste seg altså at den rett og slett var tom pga. all vasking av hender, hår og utstyr. Men nå har vi fått en varmtvannsbereder til, så det ble greit, sier Bente.

-Rørleggeren kunne fortelle oss at det var flere frisører med samme problem i området.

Krav til deg som skal til frisøren

Damene på frisørsalongen sier at de ønsker helst at kundene ringer for å bestille time, slik at ikke mange dropper innom salongen. Heldigvis har ingen gjort det så langt, forteller Bente. Frisørene melder også at kundene har stor respekt for smittevernreglene som er satt.

Frisørene vasker alle berøringspunkt, håndklær og frisørkapper mellom hver kunde for at det skal være rent og trygt å få klippet seg.

Har du fått deg frisørtime, er det viktig at du er frisk og at du kommer med helt nyvasket hår. Hvis håret ikke er ordentlig rent, vil det bli en obligatorisk hårvask og en ekstra kostnad. Videre kan man ikke holde på med mobiltelefonen, og det vil ikke være blader eller tilbud om servering.

-Faktisk har jeg ikke sett noen som tar opp telefonen. De ligger enten i veska eller er ikke med i hele tatt, sier Bente til slutt.