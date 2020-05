Karsten Paulsen klipte seg i slutten av februar. Nå får han endelig vårstussen av Randi Vinge.

Endelig fikk Karsten klipt seg

Karsten Paulsen husker forrige gang han fikk klipt håret. Det var den 28.februar, 2020. Vanligvis får han hårklippen annenhver uke, så i dag var han veldig glad for å få plass i frisørstolen. -Jeg begynte å kjenne meg ganske uflidd, smiler han fra stolen der Randi Vinge legger siste finger på frisyren. Han kan ikke huske at han noen gang har ventet så lenge på en hårklipp.

Randi Vinge er også glad for å få åpnet salongen igjen. Det er seks uker siden de stengte, og hun og alle de andre frisørene har sett fram til å komme tilbake til jobb.

-Men det er veldig mange hensyn å ta, forklarer hun. Vanligvis beregner de en halv time per kunde. Nå må de beregne en hel time. Dette er fordi de er pålagt å vaske håret til alle før de begynner å klippe. Så må de også rengjøre området etter hver klipp. Alle kappene må vaskes etter én bruk, og venteområdet må rengjøres regelmessig. Alt dette tar selvfølgelig mye tid.

I tillegg må de begrense antall kunder som er på salongen samtidig.

-Vi er pålagt at det skal være én meter mellom oss når vi klipper, men vi praktiserer to meter. Dette er tryggere i tilfelle en av oss blir smittet, forklarer hun. Staten har gitt veiledning for hvordan de skal ta smittevernhensyn. Disse retningslinjene har de selvfølgelig fulgt.

Randi forteller om stor pågang av kunder som har ventet veldig lenge på å få ordnet seg på håret.

-Mange hadde bestilt time lenge før vi åpnet, forklarer hun, og disse fikk komme først.

-Nå er det venteliste helt fram til månedsskiftet mai-juni, sukker hun. Alle gjør så godt de kan for å ta unna litt, men det blir jo begrenset når de må bruke så mye mer tid på hver kunde.

-De nye retningslinjene vil naturligvis gå utover omsetningen. Når vi bruker dobbelt så lang tid, samtidig som vi må begrense antallet vi behandler, ser jeg for meg at omsetningen vår vil halveres, sier Randi. De faste utgiftene er de samme, så det blir spennende å se hvordan vi kommer til å klare oss.

Datter Ronja som er lærling på Stjørdal, kommer til unnsetning de kommende ukene. Ellers står alle de andre på så mye de er i stand til.

-Jeg hadde aldri forestilt meg at vi frisører skulle få så høy status, smiler Randi. Men hun synes det er fint at så mange verdsetter dem og det de gjør. Karsten Paulsen er i alle fall bare smil.

Av: Oddny Gumaer