Det har i følge FHI dukket opp enda en mutert variant a coid-19 viruset i Norge. Foto: Colourbox

Enda en mutert variant av covid-19 oppdaget i Norge

Det siste døgnet har ti tilfeller av en ny mutert variant av koronaviruset dukket opp. Den nye varianten heter B1.525 og Storbritannia og Danmark har oppdaget rundt 30 tilfeller melder NRK torsdag ettermiddag.

Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) forteller at de ikke vet om varianten er mer smittsom, men den kan være det. Viruset har vist endringer på det stedet som kan ha noe å si for smittsomhet.

Den engelske mutasjonen utgjør hvert sjette smittetilfelle i Oslo, den har spredt seg til andre steder og rundt 700 tilfeller er til nå oppdaget. I tillegg har det også blitt avdekket 42 tilfeller av den sørafrikanske mutasjonen.

Vold forklarer til NRK at de vil holde den nye varianten under oppsikt, slik de gjør med de andre smittsomme mutasjonene. Hun kan ikke konkludere om det dreier seg om importsmitte. Hun sier at det er en naturlig del av utviklingen til et virus at de endrer seg hele tiden.