En person bekreftet smittet på Frosta

Kommunelege Arne Bye og ordfører Frode Revhaug samler krisestaben i dag, fredag 9.oktober, etter at en person på Frosta har testet positivt. Foto: Oddny Gumaer

Frosta kommune opplyser fredag morgen at en person har testet positivt på koronaviruset.

Kommunelege Arne Bye sier til Trønder-Avisa at smitten trolig er relatert til smitte i en norsk storby, men vil ikke uttale seg om personens kjønn eller alder.

Ordfører Frode Revhaug sier til Frostingen at krisestaben skal møtes i løpet av dagen og at de i formmiddagstimene var i ferd med å samle alle stabens medlemmer. De som ikke er til stede, vil delta via telefon.

– Vi kommer til å sende ut sms til innbyggerne i etterkant av møtet, slik vi gjorde i vår, sier han videre.

Dette er det første bekreftede tilfellet på Frosta siden 17. juni. Frosta har hatt 30 bekreftede tilfeller. På kommunens hjemmeside oppdateres det om koronasituasjonen i kommunen.

Levanger

Også i Levanger kommune meldes det fredag om ett nytt tilfelle som er knytte til tidligere bekreftet smitte. Hittil er det meldt om sju nye tilfeller i Levanger kommune denne uka. Trønder-Avisa skriver at alle er i karantene og følger regelverket nøye.