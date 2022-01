Veien til Åvika i Åsenfjord ble rasert av Gyda. Det vil trolig ta flere dager før beboerne i området har kjørbar vei igjen. Foto: Sigfrid Hagerup

Ekstremværet Gyda er over, men vi får fortsatt mye vær

Selv om det store regnet nå er over, har vi fortsatt mye vind og nedbør i vente, melder Meteorologisk institutt.

Klokka 22.20 torsdag kveld meldte meteorologene at ekstremværet var over.

– Selv om regnet nå er over, er det fremdeles flom- og skredfare, mye vind og snø i vente i områdene, skrev Meteorologisk institutt på Twitter.

For da ekstremværet Gyda marsjerte inn over landsdelen onsdag ettermiddag, hadde hun med seg store nedbørsmengder. I kombinasjon med stor snøsmelting, har det skapt oversvømmelser og ødelagt veier flere steder. Blant annet i Åsenfjord, der to husstander og flere hytter fortsatt er veiløse etter Gydas herjinger.

Ekstremværet øste 105 millimeter regn over trønderne, mens Møre og Romsdal fikk hele 174 millimeter nedbør.

Fredag blåser det fortsatt frisk på Frosta og i Åsen, og sluddbyger har overtatt for regnet. Ifølge yr.no er vinden kategorisert som liten kuling, som kan komme opp i liten storm i kastene.

Det er også meldt om nedbør i form av regn, sludd eller snø så langt værvarselet på yr.no viser, til og med lørdag 22. januar.