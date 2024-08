Allemannsretten gir oss rett til mye, men den innebærer også noen plikter. En av pliktene er å ta vare på naturen, og ikke la det ligge igjen spor etter oss.

Dette irriterer oss mest på tur

En fersk spørreundersøkelse avdekker hva som irriterer oss mest når vi er på tur. Med ferietid og høysesong for tur og friluftsliv, oppfordrer Norsk Friluftsliv alle til å ta hensyn og huske å ferdes sporløst.

Søppel topper lista over hva vi irriterer oss over når vi er på tur. 71 prosent av oss svarer at vi irriterer oss over forsøpling, etterfulgt av hundebæsj og hundeposer, samt menneskelig avføring og dopapir. Spørreundersøkelsen er gjennomført av Ipsos for Norsk Friluftsliv.

– Nå er vi mange som er ute for å nyte naturen og da er det ekstra viktig å ta hensyn til både natur og andre som er på tur. Sporløs ferdsel er en del av allemannsretten og allemannspliktene, som innebærer at vi alle har et ansvar for å etterlate naturen slik vi fant den. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn slik at de som kommer etter oss også får fine naturopplevelser, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Topp 10 irritasjonsmomenter på tur:

1. Forsøpling (71%)

2. Hundebæsj/hundeposer (54%)

3. Avføring/dopapir (42%)

4. Menneskelige inngrep/ødeleggelser i naturen (38%)

5. Manglende vedlikehold/fasiliteter (toalett, søppelkasser, veier osv.) (35%)

6. For mye folk/folk som tar seg til rette/ikke tar hensyn (33%)

7. Mygg, flått og andre insekter (33%)

8. Løse hunder (29%)

9. Vindmøller (23%)

10. Vannscootere/snøscootere eller annen motorisert ferdsel (17%)

Etterlat naturen som du fant den – eller bedre

Allemannsretten gir oss rett til mye, men den innebærer også noen plikter. En av pliktene er å ta vare på naturen, og ikke la det ligge igjen spor etter oss. Dette ansvaret kaller vi sporløs ferdsel.

– Det som er positivt med disse irritasjonsmomentene, er at det stort sett er ting vi har skyld i selv og som det er enkelt å gjøre noe med ved å ferdes sporløst. Det innebærer å ta med seg alt søppel hjem igjen, ikke hogge i friske trær eller gjøre annen skade på natur, og ellers sørge for at det ikke synes på naturen at du har vært der. Hvis alle følger prinsippene for sporløs ferdsel, sørger vi for at naturen kan forbli en kilde til glede og rekreasjon for alle, sier Lier.

Tips til sporløs ferdsel:

Søppel: Alt du tar med deg ut i naturen, skal du også ta med deg hjem igjen. Naturen bruker lang tid på å bryte ned alt søppel, til og med matavfall og annet organisk materiale. Unngå bruk av engangsprodukter og husk alltid å ta med en søppelpose.

Toalettbesøk: Gå langt unna stien og vannkilder. Grav et hull i bakken for avføring og ta med dopapiret hjem. Husk nødvendige hygieniske hjelpemidler som spade, håndsprit og plastpose.

Bål: Husk bålforbudet fra 15. april til 15. september. Hvis du er på godkjent bålplass så husk å ta med ved hjemmefra eller bruk døde greiner og kvister. Slukk bålet godt og rydd opp etter deg.

Camp: Unngå å skade friske trær når du setter opp telt eller hengekøye. Vis respekt for andre mennesker og dyr, og rydd opp etter deg slik at området ser ut som før du kom.