De tre sommermånedene juni, juli og august har krevd 18 flere menneskeliv i trafikken enn i fjor. Foto: Colourbox

Sommeren 2022 krevde 47 menneskeliv i trafikken

I løpet av de tre sommermånedene har 47 personer mistet livet i trafikken, mot 29 personer i samme periode i fjor. Bare i august i år har 18 mennesker omkommet.

De tre norske sommermånedene – juni, juli og august – har krevd altfor mange liv, også i år. Over halvparten av de omkomne så langt i år mistet livet i sommer.

- Allerede i starten av sesongen var de fleste som jobber med trafikksikkerhet bekymret for økningen i antall drepte. Dessverre har vi ikke klart å forhindre de altfor mange alvorlige ulykkene denne sommeren. Igjen er det flest bilførere blant de drepte og nesten 2 av 3 er voksne over 45 år, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen.

I år har 90 mennesker mistet livet

Ikke siden 2016 har vi mistet så mange personer i trafikken i tilsvarende periode. De dystre tallene bekymrer Trygg Trafikk.

- Vi må fortsette å snakke om ulykkessituasjonen. Vi har hatt somre med veldig mange omkomne på norske veier, og vi ønsker for all del ikke å havne tilbake der. Vi må snu denne utviklingen og gjøre alt vi kan for å få ned antall drepte på veien, sier Solstad Steen.

Utforkjøring og møteulykker dominerer

Politiet og vegmyndighetene har økt kontrollvirksomheten i sommer, og Trygg Trafikk ber trafikantene ta grep om egen adferd i trafikken.

- De aller fleste alvorlige trafikkulykker skyldes menneskelig svikt i en eller annen form. Det er for ille at menneskeliv går tapt fordi man kjører for fort, er rusa eller ikke følger med godt nok i trafikken. Vi må alle gå litt i oss selv. Gjør jeg nok for å bidra til en trygg trafikk for meg selv og de rundt meg, avslutter Solstad Steen.

Størst økning blant motorsyklistene

Ulykkene er geografisk spredt over hele landet, men Nordland og Rogaland har hatt størst økning i antall drepte i trafikken fra i fjor til i år. Blant trafikantgruppene er det motorsyklistene som har hatt størst økning med mer enn en dobling i antall drepte.