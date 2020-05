Hengekøyetur er artig for hele familien og kan være en av årets måte å feriere på.

Bredt og variert ferietilbud på Innherred

I år kan vi regne med at de fleste av oss ferierer hjemme, altså staycation. Dette i henhold til reiseråd fra helsemyndighetene. Vi har snakket med Kathrine K. Skjelvan i Visit Innherred for å få noen fine ferietips i området vi omgir oss med.

Det er ikke sikkert at tilbudet blir like bredt som vi skulle ønsket, på grunn av reglene rundt smittevern, da en del er stengt, som for eksempel svømmebasseng og kino. Visit Innherred har en hjemmeside www.visitinnherred.com der de har komplett oversikt over alt det som finnes på Innherred.

Tilbud for barnefamilier, ungdommer, kulturinteresserte og for sprekingene

Visit Innherred forteller at det finnes en rekke tilbud for barn og familier i området. For eksempel er det mange fine turer man kan begi seg ut på, Oftenåsen i Steinkjer er barnevognvennlig, med eventyrfigurer langs stien, og en gigantisk stol på toppen med utsikt over Steinkjer. Bukkhaugen på Skogn eller Roknesvollen på Frolfjellet er fine turer for små føtter. Frister det ikke å gå et stykke, kan leik i stadionparken på Levanger være et fint alternativ. Vi har også både sjø og flere fiskevann rundt oss, og barn elsker å kjenne at det napper i snøret, og om fisken er stor eller liten spiller ingen rolle.

Hvis museene åpner, har både Egge Museum og Stiklestad Nasjonale Kultursenter fine barnevennlige områder. Ellers er strandliv også mulig på Innherred, enten man vil bade på sydenstrender, i fjellvann eller andre ting.

For de kulturinteresserte kan vi nevne Falstadsenteret, Stiklestad, Levanger fotomuseum, Nils Aas kunstverksted, Egge museum og Saemien Sijte, Byvandring i Steinkjer og Levanger, spasere på aboreet i Levanger. Det finnes også en rekke gravhauger og helleristninger man kan se på. I tillegg finnes det mange fine overnattingsmuligheter (forutsatt at de får åpne) i nærområdet også, for eksempel Øyna på Inderøy, Tingvold i Steinkjer, Munkeby herberge i Levanger.

Aktiviteter for ungdommer kan for eksempel være Escape room på Strømnes, Putball på Øyna eller Frosta, Falstadsenteret, Vuddu valley, grotteturer på Mokk gård eller skateparkene i Verdal og Levanger.

Katrine forteller at for sprekingene er det uendelige muligheter i området. For eksempel er det kjempefint med padling på Snåsavatnet, fiske i sjøen og på fjellet. Hytte til hytte-tur i Skjækra, Hengekøyetur til for eksempel Verdalsgrønningen, der det finnes en egen sydenstrand. Stisykling på Hårskallen, besøke fjellgårdene i Snåsa, tur til Norges Geografiske midtpunkt.

Finnes det noen skatter som ikke er kjent?

-Skal jeg løfte frem matsteder som virkelig fortjener omtale nå så står Fæby for noe helt nytt på Innherred; spennende mat i kombinasjon med øl. På Øyna er utsikten og maten nydelig, mens på Gulburet får du fersk bakst og mat laget fra bunnen. På Munkeby Herberge står Sissel for maten og tryller frem utrolig mye god lokalmat. Ellers så er det mye folk fortsatt ikke vet. Jeg vil jo trekke frem Karl Johans Veg, Gamle kongeveg, Trones Eye og (Gruvene på) Ytterøya, sier Skjelvan engasjert.