Kanselleringer, ombookinger og mulig streik preger starten på årets sommerferie. Foto: Colourbox

Bekymret for dårlige ferienyheter?

Dette er rettigheter dine om flyturen går i vasken.

Flyselskapet SAS innstiller en rekke flyvninger i juni, juli og august. I tillegg kan det bli streik hos Flyarbeiderne, som omfatter bakkemannskap som flyteknikere, mekanikere, stuere, sjåfører og rengjøringspersonell, fra og med 21. juni. Og som ikke det er nok, kan det bli streik blant SAS-piloter fra og med 29. juni.

Ferien er ofte nøye planlagt, og kanselleringer og ombookinger stikker fort kjepper i feriehjulene.

Hva har du krav på ved innstilling?

Nå har Forbrukerrådet laget en oversikt over hva som er rettighetene dine, dersom flyturen skulle bli innstilt eller kansellert. Da har du rett på følgende valg:

* ombooking snarest mulig (ikke begrenset til samme flyselskap)

* ombooking til en avreise på et senere tidspunkt eller refusjon av hele billetten.

Du kan velge mellom disse, og hvis du velger refusjon så skal pengene betales tilbake innen syv dager etter du krevde refusjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dessuten finnes det noe som heter standardisert erstatning, som gir deg en ekstra kompensasjon om kanselleringen skjer tett inntil avreise, forklarer juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, i en pressemelding. Han påpeker at den standardiserte erstatningen kan bortfalle ved ekstraordinære omstendigheter som ekstremvær og lignende.

Dersom reisen blir innstilt 14 dager før avreise eller tidligere, har du ikke krav på standardisert erstatning. Men – når innstillinger skjer under 14 dager før avreise vil retten til kompensasjon avgjøres av om selskapet klarer å stable en erstatningsflyvning på vingene.

– Det kan virke litt komplisert, men vi har heldigvis laget en flyrettighetskalkulator som enkelt regner ut for deg hva du har krav på i kompensasjon, forteller Iversen.

Sjekk dine flyrettigheter på 1-2-3

Du kan nemlig ha krav på ulike beløp avhengig av når den nye flyvningen din går. Forbrukerrådet anbefaler deg å bruke vår kalkulator for å finne ut hva du skal ha i erstatning. Kalkulatoren hjelper deg også med rettigheter knyttet til tapt eller forsinket bagasje, overbookinger eller forsinkelser.

Mange passasjerer opplever rutetidsendringer, det vil si at flyvningen får ny avgangstid, men ellers går som normalt.

Slike endringer kan være en kjepp i hjulene for ferieplanene, og føre til at du må gjøre om på alt fra korresponderende billetter med andre transportmidler eller i det verste går glipp av noe du skulle gjøre på turen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dersom reisen fremskyndes mer enn én time blir reisen ansett for å være kansellert, selv om det det kun er snakk om endringer av rutetid. Dermed har du krav på akkurat det samme som om reisen hadde blitt kansellert, forteller Iversen.

Hvis du får beskjed om en rutetidsendring, og den ikke passer for deg, må du ta kontakt med flyselskapet for å finne en løsning på det. Husk at retten til å bli ombooket snarest mulig ikke er begrenset til flyvninger med samme flyselskap. I verste fall må du kjøpe deg nye billetter selv, og kreve pengene tilbake fra selskapet når du kommer hjem.