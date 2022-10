Formørkelsen 25. oktober oppstår ved at månen skygger for sola i et område som strekker seg over de nordligste delene av Europa og Asia. Foto: Illustrasjon: NASAs Scientific Visualization Studio

Årets himmelbegivenhet: Stor solformørkelse i hele landet 25. oktober – den største på 7 år!

Midt på dagen tirsdag 25. oktober blir en stor og flott solformørkelse synlig fra hele Fastlands-Norge og mesteparten av Svalbard.

Månen kommer til å dekke fra 44 prosent av soldiameteren lengst i sørvest til over 71 prosent lengst i nordøst, og de fleste stedene får vi oppleve den største formørkelsen siden mars 2015.

– Med solformørkelsesbriller eller annet trygt utstyr blir dette en virkelig spektakulær himmelbegivenhet – utvilsomt den største i 2022, uttaler romfartsformidler Anne Mette Sannes og astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard i Astroevents.no.

Formørkelsen oppstår fordi månen sklir foran deler av solskiven sett fra Norge. Både når det gjelder størrelse og tidspunkt på døgnet kommer årets solformørkelse til å ligne en god del på formørkelsen som fant sted 10. juni 2021, men de aller fleste stedene blir den faktisk litt større og blir dermed den største solformørkelsen i vårt land siden den store formørkelsen i mars 2015. Og som i 2021 skjer den også denne formørkelsen på et svært gunstig tidspunkt – mellom klokken 11 og 13.30!

De neste solformørkelsene vi kan oppleve fra Norge finner sted 29. mars 2025 og 12. august 2026. På Svalbard blir det også solformørkelse 8. april 2024.

Hvorfor oppstår solformørkelser?

Månen bruker fire uker på å gå en runde rundt jorda. Det betyr at hver fjerde uke, ved nymåne, står sola, månen og jorda nesten på linje.

Månens bane rundt jorda heller med litt over fem grader i forhold til linjen mellom jorda og sola, noe som betyr at månen som regel passerer over eller under solskiven. Men en gang iblant befinner månen seg nær punktet i banen som krysser linjen mellom oss og sola og gjør at månen, sett fra enkelte områder på jorda, skygger for solskiven.

Hva kan du se?

Formørkelsen begynner ved at måneskyggen treffer havområdet mellom Grønland og Island under lokal soloppgang og forflytter seg østover i raskt tempo. I Norge blir denne delvise solformørkelsen først synlig lengst vest som et lite, sort hakk i solskiven kl. 11.03. I løpet av den neste timen tiltar formørkelsen og når sitt maksimum mellom kl. 12.04 (Vestlandet) og 12.20 (Øst-Finnmark). Formørkelsen slutter idet det siste sorte «hakket» forlater solskiven litt over en time senere. Total varighet for hele fenomenet vil derfor bli over to timer!

Formørkelsen blir større jo lenger nordøst i Norge vi kommer, og aller størst blir den i Øst-Finnmark. I nesten hele landet blir formørkelsen noen prosent større enn formørkelsen 10. juni i fjor. Årets formørkelse blir derfor den største på over 7 år, og vil i dette tiåret kun bli overgått av formørkelsen som inntreffer i august 2026.

Aller størst vil formørkelsen bli i nordlige deler av Sibir (over 80 prosent), og lenger rekker ikke måneskyggen å bevege seg over jordoverflaten før sola har gått ned, det har blitt natt, og formørkelsen er over.

Sola og månen er himmelens suverent største objekter og gjør derfor at det alltid er en spektakulær opplevelse å følge fenomenet mens månen glir over solskiven!

Sett fra jorda, beveger månen seg foran solskiven og lager en formørkelse. Foto: Illustrasjon: NASA/Sannes & Ødegaard

Etter flere år med lav solaktivitet er denne nå tiltagende (solflekkmaksimum forventes i 2025), og det forekommer stadig flere store solflekker. Av den grunn vil det også bli en flott opplevelse å observere disse solflekkene i kombinasjon med den kullsorte måneskiven og å se hvordan månen gradvis «spiser» opp flekkene mens den passerer over solskiven.

– Med solformørkelsesbriller eller annet trygt observasjonsutstyr vil dette utvilsomt bli årets mest spektakulære himmelfenomen, avslutter Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Denne bildemontasjen viser hvordan månen passerer foran solskiven sett fra rommet. Den kullsorte måneskiven man ser under en formørkelse er erstattet med et vanlig bilde av månen. Foto: NASA/SDO/LRO/GSFC

Informasjon om hvordan fenomenet best og tryggest kan observeres finnes på http://www.astroevents.no/sol251022.html . Der finner du også informasjon om lokale forhold og tider.