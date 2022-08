Lokalavisa for Frosta og Åsen tar gjerne imot leserinnlegg, men det må signeres med fullt navn. Selv om anonymitet er ønskelig. Foto: Colourbox

Anonymt eller ikke?

Frostingen må vite navnet ditt selv om du ønsker at leserinnlegget skal være anonymt.

Den siste tida har Frostingen mottatt flere anonyme leserinnlegg.

– Vi setter stor pris på at folk engasjerer seg, men for å få et leserinnlegg på trykk, må vi vite hvem som står bak brevet, sier lokalavisas redaktør, Sigfrid Hagerup.

Det er mulig å be om anonymitet av ulike årsaker, men redaksjonen må kjenne din identitet før det kan vurderes. Det er fordi avisa må kunne sikre seg at du er den du utgir deg for å være.

– Informasjonen behandles konfidensielt, understreker hun.