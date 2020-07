Akkurat passe stor: Angel er en Shetlandsponni. Hun liker liker godt å spise gress, spesielt plen. Derfor var hun ikke så samarbeidsvillig da Mina og Remi Alstad skulle fotograferes sammen med henne. Foto: Oddny Gumaer

Angel er ganske stor

Angel er en Shetlandsponni. Det betyr at hun er liten om man sammenligner henne med en hest.

Hun er bare litt over én meter høy. Men Mina og Remi Alstad synes hun er akkurat stor nok. Angel er ponnien deres, og de passer på at hun har det bra.

Må stelles

For tiden tilbringer Angel det meste av tiden i trøa sammen med bestevennen Admiral B som er en ekte travhest. Men annenhver dag tar Mina og Remi henne til stallen så hun kan bli stelt. Da børster de henne med en rundbørste først så de kan få løst opp tørket søle og svette. Etterpå bruker de en rotbørste som har stiv og kort bust. Den fjerner støv og smuss helt inn til huden. Til slutt bruker de en finbørste for å legge siste hånd på verket.

De må også passe på at hovene er reine for stein. Da løfter de ett og ett bein for å sjekke.

Angel liker å spise grønt gress. Men Mina forteller at hun også er glad i gulrøtter og epler. Dessuten spiser hun havre.

Gode venner: Angel og Admiral B er bestevenner. De går i samme trø og tenker ikke over at den ene er større enn den andre. Admiral P er dessuten en kjent travhest. Men Angel kan fort bli en kjent travponni. Her er de sammen med Bernt Kristian Kvamme, som eier Admiral B, og Arve Alstad, som eier Angel. Både hest og ponni bor på Kvamme. Foto: Oddny Gumaer

Liker konkurranse

I fjor var det ponnilandsleir på Leangen. Da deltok Angel og Remi i en travkonkurranse. Man kan tro at fordi hun er så liten kan hun ikke løpe fort. Men det er helt feil. Angel løp kjempefort og de ble nummer to. Siden det var første gang hun løp i en konkurranse, var det veldig bra.

Mina og Remi har lyst til å bli kusker så de selv kan kjøre Angel eller andre ponnier og hester. Om man skal være kusk i en konkurranse, må man nemlig ha en lisens. Den får man gjennom å gå på kurs. I fjor gikk Remi på kurs, og i år er det Minas tur.

Ikke så dyrt

Pappa Arve forteller at det koster mindre å ha en Shetlandsponni enn man kan tro. Angel spiser ikke veldig mye, så han tror de betaler mindre enn 10 kroner per dag for fôr. Annet utstyr kan man få kjøpt brukt på finn.no. Han synes det er fint at barna hans får muligheten til å jobbe med dyr. Det er viktig, mener han.

Når vi skal fotografere Mina og Remi sammen med Angel er hun ikke særlig samarbeidsvillig. Hun har nemlig oppdaget at det er kjempegodt gress hun kan spise på plena der vi står. Derfor vil hun mye heller spise gress enn å smile til fotografen.