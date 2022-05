Denne uka har flere eldre beboere i Frosta sentrum fått blomsterselgere på døra. Foto: Frostingen

Advarer mot «lure» blomsterselgere

Har oppsøkt flere eldre i Frosta sentrum denne uka.

Hjemmesykepleien på Frosta er blitt gjort oppmerksom på at det foregår blomstersalg av den tvilsomme typen i sentrum om dagen. Grethe N. Hovdal vil gjerne oppfordre pårørende om å varsle sine eldre og følge med.

– Flere eldre har varslet oss om det denne uka, og det er eksempler på at blomsterselgerne har prøvd å lure folk når de skulle betale, forteller Grethe. For å få slutt på salget, vet hun at spesielt en ting er viktig.

– Dere må gjerne ta bilnummeret og varsle politiet, oppfordrer hun.