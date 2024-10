Sivert Arne Rodum og Julie Pauline Stene fra Frosta skole tok med seg 8. trinn på overnattingstur. I tillegg var to foreldre fra trinnet med på turen.

8. trinn på overnattingstur: - Det var kaldt!

På en hustrig høstdag i slutten av september dro 8. trinn ved Frosta skole på overnattingstur til Fjellhov ved Igltjønna mellom Storheia og Litjheia.

– Det var jeg sammen med avdelingslederen som fant ut at vi skulle ta oss en tur da vi satt med årsplanleggingen i kroppsøving, sier Sivert Arne Rodum, faglærer i kroppsøving ved Frosta skole.

Han forteller at det handler om å få dekket kompetansemålet om overnatting ute i kroppsøving. Derfor fant de ut at det var en kjempemulighet til å ta seg en tur.

Det var en spent gjeng som møtte opp i Åtloskaret torsdag kveld, i turtøy og med sekken full av alt de trengte for en natt ute. I friskt mot gikk de i samlet tropp via Fjellplassen og opp bakkene, over Krokvatna og til turisthytta Fjellhov.

Spent gjeng fra 8. trinn møttes ved Åtloskaret klare for overnattingstur ved Fjellhov.

– En del har ikke sovet

Vel fremme var planen at de som ville kunne henge med på en kveldsutflukt i mørket, mot Litjheia, etter at alle telt, lavvo og hengekøyer var på plass for natten. Men tiden strakk ikke til for en kveldsutflukt i det hustrige høstværet.

– Vi kom litt sent opp, og da ble det fokus på å sette opp telt, få opp hengekøyer for natten - og spise middag eller kveldsmat, men bare det å gå her når det er mørkt.. Man får kjenne litt på hvordan det er, sier Sivert.

Tre telt og en lavvo ble satt opp, i tillegg til rundt ti hengekøyer.

Å sove i hengkøye var en ny opplevelse for denne gjengen. Fra venstre; Anna Tørset-Vik, Ane Alstadvold, Deimante Monkeviciute, Emma Melsom og Ellen Cesilie Haugen (sittende).

Hadde ungdommene sovet i hengekøye før?

– Jeg tror ikke det er noen som har sovet i det før, men det høres ut som at det har gått greit, sier han dagen derpå.

Kveldsmat rundt bålet.

Et fuktig og kaldt høstvær la ingen demper på humøret, men fredag morgen var det mange som fortalte om lite søvn etter en kald natt.

– Det var kaldt, jeg frøys, kommenterte flere av ungdommene.

Pakket og klare for å returnere fra Fjellhov fredag morgen.

– Det er en del som ikke har sovet, ja, bekrefter lærer Sivert. Og legger til:

– Det har vært en fin tur. Jeg tror det har vært en ny opplevelse for en del, det gjør det jo litt artig det og - å kunne overnatte, at det blir litt kaldt, og at det blir litt mørkt.

Vel tilbake til Åtloskaret fredag morgen ble ungdommene hentet av foreldre - og kunne glede seg over avspasering resten av dagen med en opplevelse rikere i ryggsekken.

I samlet flokk gikk ungdommene over den fuktige myra på veg tilbake til Åtloskaret.

– Vi har snakket om det på skolen i dag. De hadde kost seg, og kunne glatt gjøre det flere ganger, sier Julie Pauline Stene, barne- og ungdomsarbeider på trinnet, da ungdommene var tilbake på skolebenken mandag.