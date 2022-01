Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, kan smile etter at 2021 ble et rekordår for elbilsalget. Foto: Erik M. Sundt / Norsk elbilforening

2021 ble et rekordår for elbilsalget

64,5 prosent av alle nye personbiler som ble solgt i Norge i 2021 var helelektriske. Det er ny norsk rekord.

– Januar er min favorittmåned. Det er alltid gøy å juble over nye rekorder. Spesielt når hele Norge er med, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening i en pressemelding.

2021 ble året elbilslaget for alvor tok av i nybilsalget, med flere måneder med godt over 70 prosent markedsandel.

Desember endte på 67 prosent, men rekorden kom i september med hele 77,5 prosent elbilandel i nybilsalget.

– Over hele landet velges bensin- og dieselbiler bort til fordel for elbiler. Slik bidrar elbiler til Norges klimamål, sier Bu.

Henger etter i leasing- og næringsmarkedet

Deles elbilandelen opp i privatkjøp og leasing- og næringsmarkedet, fortsetter leasing- og næringsmarkedet å henge etter.

Blant de som kjøpte bilen selv, valgte hele 83,1 prosent elbiler. Mens blant bedrifter, foretak og de som leaser biler, var elbilandelen kun på 42,6 prosent.

– 2022 må bli året da vi sikrer at elbil også dominerer leasingmarkedet, sier Bu.

Elbilforeningen ser fram til at regjeringen nå har fått i oppdrag fra Stortinget å utrede hvordan leasing- og firmabilmarkedet også skal styre mot 100 prosent elbilandel.

– Støre kan bli historisk som den første statsministeren i et land der alle nye biler i 2025 er elbiler, men da er det viktig at den sterke elbilpolitikken fortsetter. Nå er vi like før målgang!

Norsk elbilforening har tro på at elbilpolitikken og et stort utvalg av elbilmodeller som dekker de fleste behov, gjør susen også i 2022.

– Vi har stor tro på at elbilandelen vil passere 80 prosent i 2022, mener Bu.

10 mest solgte bilmerker i 2021, sortert etter elbilandel: Bilmerke Antall nye biler: Antall nye elbiler: Andel elbiler av nybilsalget: Tesla 20 397 20 397 100 % Audi 10 355 9 636 93 % Hyundai 8 667 7 715 89 % Volkswagen 16 926 12 823 76 % Skoda 9 856 6 862 70 % Ford 9 400 6 160 66 % Mercedes-Benz 9 001 5 750 64 % BMW 11 119 4 605 41,4 % Volvo 13 707 5 117 37 % Toyota 15 807 229 1,5 % (Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken)

Flest valgte Tesla

Tesla overtar tronen som mest solgte bilmerke etter Volkswagens 11 år i ensom majestet på toppen.

Tesla Model 3 stikker også av med en suveren seier som mest solgte bilmodell i 2021.

Andreplassen gikk til Toyota RAV 4, med Volkswagen ID.4 på en knepen tredjeplass foran Tesla Model Y på fjerdeplass.

– For første gang er et helelektrisk bilmerke øverst på listen over mest solgte nye biler i Norge. Men noen av de tradisjonelle bilmerkene puster Tesla i nakken når det gjelder helelektrisk salg, sier Bu.

Audi hadde i fjor en elbilandel på 93 prosent, mens Hyundai hadde 89 prosent elbiler i nybilsalget. Toyota var i 2021 tredje mest solgte bilmerke i Norge, men elbilandelen var bare på 1,5 prosent.

– Men Toyota har varslet en storsatsing på elbiler framover med spennende lanseringer i 2022, så det blir spennende å se hvor fort de kommer etter, avslutter Christina Bu.

