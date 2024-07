Hele 5 av 10 gutter i alderen 16-30 år ble solbrent i fjor.

2 av 10 unge gutter dropper solkrem for å få raskere farge

En ny undersøkelse viser at over halvparten av unge gutter glemmer å bruke solkrem, og hele 5 av 10 ble solbrent i fjor. – Dette er bekymringsfullt, og det er på tide at guttene får riktig kunnskap om solbeskyttelse, mener farmasøyt Stig Henning Pedersen.

Undersøkelsen som er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Farmasiet, har sett nærmere på solkremvanene til gutter i alderen 16-30 år. Her kom det frem at 48 prosent ikke smurte seg godt nok i fjor og ble solbrente flere ganger. Hele 1 av 10 smurte seg ikke i det hele tatt.

På spørsmålet om hvor ofte de påfører solkrem i løpet av en solrik dag om sommeren i Norge, svarte kun 6 prosent at de smører seg 3-4 ganger, hele 21 prosent svarer at de smører seg sjeldnere eller aldri, og 34 prosent svarte én gang om dagen. Halvparten sier de bruker solkrem med høy faktor, men smører seg sjeldent.

– Anbefalingen er å smøre seg 15-30 minutter før soling, og deretter minst annenhver time. Dette gjelder også ved bruk av høy faktor. Hvis man bader, svetter eller tørker av solkremen med et håndkle, burde man smøre seg enda oftere, sier Farmasøyt og driftsdirektør i Farmasiet, Stig Henning Pedersen.

Prioriterer rask brunfarge

Pedersen synes spesielt ett funn fra undersøkelsen er urovekkende; 21 prosent av guttene svarer at de ikke smører seg eller smører seg sjeldnere om sommeren i Norge fordi de vil få raskere brunfarge.

Pedersen synes dette høres ut som et gufs fra åttitallet, og mener det er på tide at guttene lærer å smøre seg. Den riktige måten gir ikke bare best solbeskyttelse, men også den fine fargen de har så lyst på.

– Man får ikke nødvendigvis raskere farge ved å unngå solkrem. Fargen er et resultat av melaninproduksjonen i huden, som er kroppens naturlige forsvar mot UV-stråler. Solkrem hindrer ikke produksjonen, men reduserer risikoen for hudskader. Du vil fortsatt bli brun med høy faktor, men på en sunnere og mer gradvis måte. Dette gir også en finere og mer langvarig farge, enn å ikke bruke solkrem eller lav faktor, sier han og legger til:

– Det viktigste er at solkrem med høy faktor beskytter huden mot skadelige UV-stråler, som kan føre til solskader og økt risiko for hudkreft. I tillegg til å hindre solbrenthet, beskytter det også mot tidlig aldring av huden. Hele 57 prosent svarte at de ikke visste at regelmessig bruk av høy faktor bidrar til en finere og mer langvarig brunfarge.

Tror ikke man trenger solkrem i skyggen

Hele 41 prosent innrømmer at de ikke smører seg når det er overskyet. Pedersen minner om at sola kan ta like mye, om ikke mer, når det er overskyet. Han tror også mange kanskje misforstår og tenker at en pause fra solen også er en pause fra solkremen.

– Man er selvsagt mer beskyttet i skyggen eller under en parasoll enn i direkte sollys, men solstrålene kan fortsatt trenge gjennom og reflekteres fra vann eller sand. Regelmessig bruk av solkrem er derfor nødvendig uansett, sier han og avslutter:

– Når hele 4 av 10 unge gutter synes det er slitsomt og tidkrevende å smøre seg, er det for mange som ikke har innsett alvoret. Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder hudkreft, og huden har en begrenset toleranse for UV-stråler. Derfor er det viktig å lære om solbeskyttelse fra tidlig alder, og få stadige påminnelser.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Farmasiet og ble gjennomført i perioden 03.04.2024 til 16.04.2024. Antall respondenter var 503, i alderen fra 16 år til 30 år. Utvalget er landsrepresentativt og trukket tilfeldig fra Respons Analyses webpanel - Responspanelet.