Sommeren er historisk sett tiden med flest alvorlige ulykker sammenlignet med resten av året. Vi er flere på veiene og vi kjører på steder vi aldri har vært før.

13 døde i trafikken i juni – over halvparten er MC-ulykker

13 mistet livet på veiene i juni, som er en mer enn i samme måned i fjor. Syv av disse døde i MC- ulykker.

I løpet av årets seks første måneder omkom 51 personer i trafikken. Det er fem flere enn i fjor, da 46 omkom første halvår.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Etter vårens mange MC-dødsfall på veiene, maner Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, til å vise årvåkenhet inn mot sommerferien.

- Jeg er urolig etter at 13 menn allerede er omkommet i MC-ulykker i år, sier hun, og dette før sommerferien er kommet helt i gang.

Hun har særlig lagt merke til de unge guttene i tenårene på lett MC.

- Sommeren er historisk sett tiden med flest alvorlige ulykker sammenlignet med resten av året. Vi er flere på veiene og vi kjører på steder vi kanskje aldri har vært før. Derfor må vi alle være ekstra skjerpet i sommertrafikken. Og kjører du MC er du ekstra sårbar og må vise særlig aktsomhet og kjøre etter egne ferdigheter, sier Ranes.

Hun oppfordrer alle trafikanter til å holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke bilbelte og kjøre rusfritt. Dersom alle gjør det, er sjansen stor for en trygg og god sommer.

- Og husk å ha oppmerksomheten på veien; å kjøre er det eneste du skal gjøre, avslutter hun.

Ulykkestall for første halvår

36 menn og 15 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år. Møteulykker og utforkjøringer dominerer med 70 prosent av alle dødsulykkene.

18 av de totalt 51 trafikkdrepte omkom i en personbil. 13 omkom på motorsykkel, og 8 omkom i varebil, mens 5 var fotgjengere.

Østfold og Oslo er fylkene med størst økning i antallet ulykker, mens Innlandet, Nordland og Finnmark er fylkene med størst nedgang. Det er så langt ingen omkomne på veiene i Finnmark først halvår.

Norske trafikanter er best i Europa

For niende året på rad er Norge det landet med lavest risiko for å omkomme i trafikken både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

I 2023 omkom 110 mennesker på norske veier. Det betyr 20 omkomne per millioner innbyggere i Norge. De nest beste landene er Sverige og Danmark med henholdsvis 22 og 26. EU-snittet er på 46.

Resultatene skyldes et målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid fra Vegvesenet og andre aktører. Norske trafikanter er generelt gode sjåfører som i all hovedsak følger trafikkreglene.