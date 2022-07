Anna, Madelen og Sandra synes det mye å finne på i Tinbuen.

-Trøndelags flotteste friområde

Det sa daværende ordfører i Levanger, Robert Svarva, da han i 2018 klippet snora og inviterte små og store til å ta i bruk friområdet Tinbuen i Lofjorden i Åsenfjord.

Tinbuen friområde er eid av staten, men det er Levanger kommune som har drifts- og tilsynsansvar. Mange lokale krefter har bidratt til å gjøre stedet til et attraktivt friområde for allmennheten.

Kjøreturen fra Frostavegen til Tinbuen er fort unnagjort og ender ved en stor parkeringsplass; slett ingen selvfølge når man skal ut og bade.

Det er mange sitterplasser rundt bålpanna. Alle er opptatt av å rydde etter seg før de drar. Foto: Janne Hopmo

I Tinbuen er det sanitæranlegg, bord og benker og turstier. Men først og fremst er friområdet en skikkelig boltreplass i sjøkanten, ideell for familier. Mens de yngste leter etter krabber i fjæra, eller plukker blomster i enga, ønsker kanskje de voksne å slå seg ned ved bålplassen. Er du så heldig at du disponerer båt, kan du ta deg til Tinbuen sjøvegen og som dagsbesøkende legge til ved flytebrygga.

Sondre er ikke det minste redd for å løfte opp krabben han har fanget.

Kiosk og tyskerbrakke

I nabolaget åpnet Lofjordens første kiosk i påska. Den skal være en selvbetjent sommerkiosk og vil nok bli populær både blant hyttefolk og de som tar turen til Tinbuen for å bade eller kose seg.

Den første gjesten som kommer til Tinbuen er løvetanna. Helt OK, synes Helene. Foto: Janne Hopmo

På området ligger det ei tyskerbrakke fra krigens dager som er blitt pusset opp og kan brukes både til leirskole og kafeteria. Sjøbua kalles den. Nylig etablerte en frosting og en åsbygg Lofjorden AS og inngikk en avtale med Levanger kommune om leie av Sjøbua og det 15 mål store friområdet for 20 år. Her skal fire geiter ha sommerjobb med å holde vegetasjonen i sjakk. Karene har kjøpt inn både kajakker og kanoer, og selv om det ikke er etablert noe fast opplegg for drift av Sjøbua, blir det nok mulighet for å prøve seg på padling etter hvert.

Kano og kajakk er spennende. Foto: Janne Hopmo

Kom og sjå! Måsægg! Foto: Janne Hopmo
Bare se, ikke røre! Foto: Janne Hopmo
Fødselsdagsfeiring i Tinbuen. Foto: Janne Hopmo
Hvem finner flest krabber? Foto: Janne Hopmo
I Tinbuen finner Sanne alt hun trenger for å lage en katt med gule ører. Foto: Janne Hopmo
Sanne og Janne har laget et supert hjerte. Foto: Janne Hopmo
Ikke farlig å opptre med en dans på friluftsscenen. F.v.Christian, Victor og Johannes. Foto: Janne Hopmo
God plass til store og små i Tinbuen. Foto: Janne Hopmo
Øverst til venstre; Sjøbua. Her holdt tyske soldater vakt mens Tirpitz ble reparert nede i bukta. Foto: Janne Hopmo

I Sommermagasinet «Hjertet midt i Trøndelag» finner du flere sommersaker fra Åsen og Frosta.