- Vi ber aldri våre brukere klikke på lenker i e-post eller SMS, i så tilfelle er det nok et svindelforsøk, sier Ragna Fossen, sikkerhetsdirektør i Skatteetaten som Statens innkrevingssentral er en del av. - Vi ber heller aldri om kontoopplysninger eller liknende i slike meldinger. Foto: Skatteetaten

Statens innkrevingssentral og Skatteetaten: Misbrukes i utbredt e-postsvindel

De siste ukene er det mange som har tatt kontakt med Statens innkrevingssentral og Skatteetaten etter at de har fått SMS eller e-post der de har fått beskjed om å klikke på en lenke for å enten lese et brev i Digipost eller for å få «importrefusjon».

- Verken Statens innkrevingssentral eller Skatteetaten sender uoppfordret sms eller e-post som inneholder en lenke man kan trykke på, eller hvor man skal fylle inn slik informasjon. Vi ber alle som har mottatt dette om å se bort fra dette og ikke trykke på lenken, sier sikkerhetsdirektør i Skatteetaten Ragna Fossen.

Enkelte har også opplevd å bli ringt opp av noen som utgir seg for å være fra Statens innkrevingssentral.

I disse samtalene blir man bedt om å gi fra seg personlig opplysninger som personnummer.

- Ingen må oppgi slik personlig informasjon over telefon til noen man ikke vet hvem er, sier Fossen.

Her er et av eksemplene på falske meldinger som mange nå mottar, enten på SMS eller e-post. Skatteetaten og Statens innkreving vil aldri be brukerne klikke på lenker, men vil vanligvis be dem logge seg på våre nettsider for å få ytterligere informasjon. Foto: Skatteetaten

Hvis noen har vært så uheldig og allerede gitt bort sin personlige informasjon, ta kontakt med banken din for å få råd for eventuell sperring av kort og konto.

Statlige avsendere som Skatteetaten og Statens innkrevingssentral misbrukes ofte som falske avsendere av meldinger om at man har penger til gode, spesielt i perioder hvor mange venter på slike beskjeder i forbindelse med skatteoppgjøret. – Men vi ber alltid folk gå til våre nettsider for å logge seg på, vi sender ikke lenker i SMS eller e-port uten at det er avtalt med brukerne på forhånd, sier Skatteetatens sikkerhetsdirektør.