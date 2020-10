Da er vi i gang, her er det mye nytting informasjon komprimert i fem timer på nett. Foto: Janne Hopmo

I dag er vi på konferanse

Frostingen er medlem av LLA, landslaget for lokalaviser. I dag, 22. oktober, inviterer LLA medlemsavisene til konferanse. På Banken for vårt vedkommende.

Kristin, Oddny og Irene rigger opp, prøver og tester. Foto: Janne Hopmo

LLA inviterer jevnlig til konferanse for å gi medlemmene påfyll i avis- og mediehverdagen. Ting endrer seg hele tida, og det er nødvendig med påfyll, kanskje spesielt når man er liten og selvstendig, som Frostingen.

Vi har vært vant til å møte opp på Gardermoen eller i Trondheim, og noen ganger har vi vært så heldige at det har vært på Stjørdal.

Men i disse tider er det nettet som gjelder, og i stedet for å sitte på toget til Trondheim eller flyplassen, brukes tida før det starter til å kople opp prosjektør og datamaskiner, sjekke tilgang begge veger, for vi skal ikke bare se og høre, det skal kunne kommuniseres toveis mens det pågår.

Så da setter Frostingen seg på skolebenken, for å få gode råd om digitale trender, høre hvordan opplagsvinnerne jobber, få eksempler på godt og mindre godt avisarbeid og høre hvilke prosjekt LLA skal arbeide med i tida framover. Fra 10.00 til 15.00, ca. en skoledag. Og ikke minst får vi høre hva som rører seg i annonsemarkedet. For vel handler det om kunnskap, men aller mest om å overleve, slik at Frostingen kan leve videre, på nett, men også på papir i mange år til.