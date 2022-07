Roar Hildonen nyter hytta i Åsenfjord og urtene fra Frosta i hagen. Foto: Simen Moxness Berg

-Frosta ligger mitt hjerte nært

Det sier restaurantsjef og en av Norges mest premierte bartendere, Roar Hildonen, der han sitter på terrassen utenfor hytta i Djupvika i Åsenfjord – et sted det er lett å forelske seg i, etter eget utsagn.

Roar Hildonen har etter hvert blitt en svært anerkjent restaurantprofil i Trondheim. Med flere meritter og titler bak seg, kan han i dag kalle seg en av Norges mest dekorerte bartendere. I nyere tid har han holdt seg aktuell som sjef av suksessrestauranten To rom og kjøkken. Frostingen møtte han i sitt eget hytteparadis i Djupvika.

— Det er ikke alle medier jeg ville invitert hit til hytta, men Frosta ligger mitt hjerte nært. Spesielt i forhold til at jeg driver restaurant og synes mange av produktene fra Frosta er veldig, veldig gode, forteller han.

Grønne urter fra Frosta trives i Åsenfjord. Foto: Simen Moxness Berg

Det var tilfeldig hvordan han og kona, Hege Jullumstrø Hildonen, endte opp med hytte i Djupvika.

— Vi var på utkikk etter en plass ved sjøen, og ønsket samtidig at det ikke skulle være så langt fra byen. Vi bød først på ei hytte på Frosta som vi ikke fikk. Det ble en lang prosess, vi lette i 3-4 år før vi kom over denne hytta ved en tilfeldighet. Det viste seg å være den perfekte plassen, og den fikk vi kjøpt i 2002. Nå trives vi kjempegodt her i Djupvika, sier han smilende.

En viktig faktor, forteller han, har alltid vært muligheten for å pendle til og fra hytta. Før hadde de båt, da pleide han å ta sjøveien til jobb.

— Det var jo helt fantastisk, spesielt om sommeren. Vi trives veldig godt ved sjøen. Da vi skulle kjøpe, vurderte vi også Frøya og Hitra, men avstanden ble for stor. Den tanken glemte vi fort da vi kom hit for første gang. Det er veldig lett å bli forelsket i et slikt sted, sier han.

Har vært mye på Frosta

Når man driver restaurant og jobber med lokale råvarer, er det vanskelig å ikke få et godt forhold til Frosta, sier restaurantsjefen.

Han forteller at han har tilbrakt veldig mye tid på Frosta tidligere, og at han er imponert over det fantastiske tilbudet som har kommet på Frosta. Med gårdsbutikker som tilbyr et ferskt mangfold av grønnsaker, bær og mer.

— Jeg husker første gang jeg smakte fersk, grønn asparges fra Frosta. Det var nærmest en sensasjon, utbryter han.

I Frostingens sommermagasin for 2021 fant han en oversikt over alt som produseres på Frosta og ble veldig imponert over det enorme mangfoldet som finnes der.

– For oss som er glade i førsteklasses råvarer, er Frosta selvfølgelig et drømmested. Personlig pleier vi å dra dit for blant annet å handle inn til urtehagen vi har her på hytta, forteller han.

Bartenderen Hildonen finner råstoff til nye drinker utenfor hyttedøra, tyttebær for eksempel. Foto: Roar Hildonen

40 år i faget

I 1993 vant Hildonen verdensmesterskap i cocktaildrinker. Opp gjennom årene har han fått så mange titler at han i dag kan kalle seg en av Norges mest premierte bartendere. I ettertid har han vært mye på reisefot som dommer i flere bartenderkonkurranser verden rundt. Men i dag har han nok å holde på med her hjemme.

— I tillegg til To Rom og Kjøkken og E.C Dahls Pub & Kjøkken, er jeg også medeier i to pizzarestauranter som heter WOOD. Så jeg har nok å passe på. Av den grunn prioriterer jeg ikke livet som dommer akkurat nå. Men jeg synes fortsatt det er artig å kreere nye drinker. Det kommer jeg nok alltid til å synes, forteller han.

Bartenderyrket fungerte for Hildonen som en inngang til bransjen. Etter hvert førte dette til en stor interesse for mat, vin, øl og diverse. I år er det 40 år siden han begynte i restaurantbransjen.

— Bartenderyrket er en kjærlighet som har vært med meg under hele reisen, forteller han.

Stjerner og råvarer

Trondheims gastronomianerkjennelse kommer av at flere unner hverandre suksess, mener han.

— Folk er rausere nå enn for 40 år siden, spesielt i Trondheim. Før var vi konkurrenter, nå er vi venner som samarbeider om å sette Trondheim på gastronomikartet, noe vi har fått til, forteller han.

Med 3 Michelin-premierte og mange flere gode restauranter blir byen ofte omtalt som Norges gourmethovedstad. Men denne tittelen hadde ikke kommet like lett uten tilgang på førsteklasses råvarer fra lokale matprodusenter.

— Det er mange som reiser til Trondheim på grunn alle de gode restaurantene og barene. Og ikke minst de unike råvarene. Vi hadde ikke fått til så mange gode restauranter uten dette unike fortrinnet. Vi er heldige som har Frosta og andre store matprodusenter i nærheten. Over 20 prosent av all mat som produseres i Norge, produseres jo i Trøndelag, sier han til slutt.

