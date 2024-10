Både Kjell Bjørken og Einar Skogtrø er spente på veien videre for Frosta Lefsebakeri.

Frosta Lefsebakeri ved en korsvei: - Hvem tar Frostalompa videre?

Daglig leder i Frosta Lefsebakeri, Kjell Bjørken, ønsker nye krefter til å lage lomper, lefser, flatbrød og mulige nyskapninger i bedriften som kan feire 25-årsjubileum neste år.

Kjell Bjørken ble involvert i familiens bakeribedrift - Bjørken Bakeri fra 1942 - på slutten av 60-tallet. Ved siden av å være med i produksjonen, jobbet han aktivt med salg.

- I en periode, før vi bygget ut virksomheten i Åsen, leide Bjørken Bakeri faktisk lokaler på Frosta. I det nedlagte meieriet bakte vi potetkaker, lomper og lefser.

Da de utvidete lokalene i Åsen var klare, ble produksjonen av formkaker, kakebunner, lomper og lefser langt større, noe som medførte salg og distribusjon med flere lastebiler, til hele Trøndelag og etter hvert gjennom agenter i hele landet.

Det ble også noe eksport både til Sverige, Danmark og Finland. Da kjedene bestemte på 90-tallet å overta all transport selv, bidro denne endringen til slutten på virksomheten i Åsen.

Gunn Anita Hattmyr har full kontroll ved produksjonslinja.

Frosta - en mulighet

På samme tid stoppet virksomheten i bakeriet som Karl og Grete Bakken hadde bygd opp i Nybø.

- Størrelsen på bakeriet var interessant, det kunne passe til lokalmatproduksjon.

Kjell Bjørken hadde allerede et nettverk i butikkjedene, og da han forhørte seg om interessen, var Coop villig til å satse på en lokal produksjon. I dag leveres også varer til Norgesgruppen.

Bedriften er først og fremst en leverandør til det lokale marked i Trøndelag, men har også noe leveranse til andre deler av landet, forteller Kjell Bjørken.

- Med produksjonslinjene vi har, kunne vi tålt større produksjon, og kanskje også andre produkter, for eksempel tacolefser. Mulighetene er der for nye og yngre krefter som vil tenke nytt.

Meena Schjølberg trives i produksjonen hos Frosta Lefsebakeri.

Håper på et salg

Einar Skogtrø arbeidet i 15 år for Kjell Bjørken i Åsen og fulgte med til Frosta der han har vært driftsansvarlig. I en alder av 67 har han bestemt seg for å pensjonere seg om et par år. Kjell Bjørken er daglig leder på 77 år.

- Jeg tilbringer en del av året i Spania og trenger ikke bekymre meg for drifta av bakeriet mens jeg er borte. Einar og Gunn Anita Hattmyr har full kontroll på det praktiske. Men i en alder av 77 er det lov å tenke på å bli pensjonist.

Produksjonslokalene til Frosta Lefsebakeri ligger i Nybø på Frosta.

Det ideelle vil være et salg av bedriften og at han går helt ut av videre drift, sier han, men legger til at han er villig til å bistå med hjelp til administrasjon og opplæring i en overgangsperiode.

- Det kan også være et alternativ å ansette en daglig leder, uten et salg, i første omgang, og så se hvordan det utvikler seg. Men jeg tror at for den riktige personen, som er fleksibel og villig til å ta utfordringer, vil det være mer interessant å kjøpe bedriften. Den er gjeldfri, uten andre driftsutgifter enn vedlikehold og lønninger. Samt selvfølgelig innkjøp av råvarer og strøm.

Det er rart å tenke på at det snart er gått 25 år siden de startet opp på Frosta, synes veteranen.

- Bygget er stort nok til at vi kunne hatt mer produksjon, men slik det ble, har det vært perfekt på alle måter. Det blir spennende å se hva som skjer videre.