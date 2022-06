Midtnorsk kultur- og strikkefestival hadde mye å by på. Her viste Duodu sine strikkeplagg fra scenen. Foto: Privat

Til Orkanger for å være med på strikkefestival

Og strikketøyet var selvfølgelig med på bussturen.

Lørdag 11. juni satte 35 ivrige husflidslagsdamer seg på buss til Orkanger og arrangementet Midtnorsk kultur- og strikkefestival. Festivalen foregikk hele helga på Bårdshaug herregård og i Orklahallen. I Orklahallen på lørdagen var det garnmarked med utstillere og underholdning, samt salg av mat og drikke.

På årsmøtet i Frosta Husflidslag kom det ønske fra flere medlemmer om å leie buss og dra til lørdagsarrangementet. Husflidslagets styre tente med en gang på denne ideen, og vi la ut en melding på vår Facebook-side om noen ville være med. Vi var spente på interessen, men 39 damer meldte seg på, og turen ble til virkelighet.

På grunn av noe sykdom ble vi til slutt 35 damer i alderen 50 til 85 år, pluss sjåfør Bjørn Nilssen, som dro fra Banken lørdag morgen. Strikketøy og kaffe var med på bussen, praten gikk og plutselig var vi i Orkdal.

Det var fullt av både strikkeglade og utstillere i Orklahallen. 35 damer fra Frosta Husflidslag tok turen for å få med seg begivenheten. Foto: Privat

I Orklahallen hadde utstillerne tatt plass langs veggene, og her var utrolig masse garn i alle mulige farger. Strikkede modeller hang framme slik at man kunne kjenne på ferdige produkter. Man kunne høre; «Åååå, så mykt og godt!» Det var stor enighet om at mykhet og ull har forandret seg til det bedre siden 50- 60- 70- tallet.

Det var ikke bare garn på markedet, men også ferdige husflidsprodukter og et vell av knapper og oppskrifter. Strikkeglade og ivrige damer satt med kaffe rundt bordene, praten gikk, nye bekjentskaper ble til og alle så ut til å ha det trivelig.

En trivelig og sosial tur ble det - enten man strikker, hekler, syr eller bare er med for hygge og trivsel.

Gående og stående strikking er fullt mulig når garnet henges på arma. Foto: Privat

Nå ser Husflidslaget fram til å starte opp sine månedlige husflidskvelder på biblioteket i august. Vi bruker å være cirka 20-30 damer på disse kveldene, men vi har plass til flere, med eller uten håndarbeide.

Det nye styret fra mars 2022 består av: Turid U. Haug (leder), Elin Haugen (kasserer), Unni Solberg (kasserer), Aase Lein og Aasta Helland (begge styremedlemmer).

Av: Frosta Husflidslag